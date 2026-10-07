Vĩnh Long: Mời làm việc với người dùng mạng xã hội mạo danh Công an 'nổ' 3 năm nằm vùng phá án

Ngày 7/10, thông tin từ Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành mời làm việc đối với chủ tài khoản mạng xã hội đăng tải hình ảnh sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giả mạo trang phục lực lượng Công an nhằm mục đích câu "like", câu view.

Chân dung N.H.P tại cơ quan công an sau màn mạo danh "chuyên án 3 năm nằm vùng" (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trước đó vào ngày 25/9, qua công tác tuần tra, rà soát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện tài khoản mạng xã hội mang tên “Phúc gà tre bắc Trà Vinh 84” đăng tải hình ảnh mặc trang phục có thiết kế tương tự trang phục Công an nhân dân. Đi kèm với bức ảnh này là dòng trạng thái "vừa hoàn thành chuyên án 3 năm nằm vùng" gây tò mò cho nhiều người dùng mạng.

Vào cuộc xác minh, cơ quan Công an xác định chủ nhân của tài khoản trên là N.H.P (làm nghề buôn bán, ngụ tại xã Hưng Mỹ, tỉnh Vĩnh Long).

Tại cơ quan Công an, N.H.P đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Bước đầu, người này khai nhận do thiếu hiểu biết, đã sử dụng công cụ AI để tạo ra bức ảnh mặc trang phục giống lực lượng Công an nhân dân rồi đăng lên mạng xã hội với mục đích giải trí, thu hút tương tác cho trang cá nhân, hoàn toàn không có mục đích lừa đảo hay vụ lợi khác. Ngay sau khi được nhắc nhở, chủ tài khoản này đã tự nguyện tháo gỡ bài viết vi phạm.

Tại buổi làm việc, lực lượng Công an đã phổ biến trực tiếp các quy định pháp luật liên quan đến việc sử dụng không gian mạng, đồng thời yêu cầu N.H.P viết cam kết không tái phạm.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.