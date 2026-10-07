Khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng sản xuất, đăng tải video bạo lực

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phát hiện Lê Thế Hưng (biệt danh Hưng Lộc, sinh năm 1985, trú tại Tổ dân phố số 17, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai), Trương Văn Nam (biệt danh Nam phập, sinh năm 1990, Khu đô thị B6 kéo dài, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) và Trịnh Hải Nam (biệt danh Hải Nam Media, sinh năm 1987, trú tại Tổ dân phố số 18 Kim Tân, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) tổ chức quay phim, ghi hình các nội dung bạo lực, cờ bạc và đăng tải lên trang mạng xã hội Youtube có tên 24.TV. Các nội dung này được hàng triệu người xem, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Lào Cai và cả nước.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 5/2019, các đối tượng tổ chức sản xuất nhiều video phim ngắn. Các video có nhiều cảnh sử dụng dao, kiếm, gậy, súng giả, đánh nhau, đòi nợ, cờ bạc và các nội dung mang tính bạo lực. Sau khi hoàn thiện, Trịnh Hải Nam đăng tải các video trên kênh YouTube “24.TV”, sau đổi tên thành “Melody And Lullaby”. Có 2 video đã thu hút hàng triệu lượt xem, trong đó có một video đạt hơn 4,7 triệu lượt xem...

Trong quá trình hoạt động, các đối tượng còn nhận tiền để lồng ghép quảng cáo vào nội dung phim. Riêng Lê Thế Hưng nhận 50 triệu đồng để đưa quảng cáo sản phẩm vào video; Trương Văn Nam nhận 20 triệu đồng tiền tài trợ từ một doanh nghiệp.

Văn bản số 3588 ngày 30/9/2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai xác định, 2 video trên không được tổ chức, cá nhân đăng ký sản xuất hoặc đăng ký giấy phép phân loại phim. Qua nghiên cứu, cơ quan chuyên môn xác định các video có nội dung, hình ảnh mang tính bạo lực, cổ xúy hành vi bạo lực, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Trên cơ sở điều tra, ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo khoản 2, Điều 288 Bộ luật Hình sự; khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thế Hưng (sinh năm 1985, tức Hưng Lộc); Trương Văn Nam (sinh năm 1990); khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Hải Nam (sinh năm 1987, tức Hải Nam Media).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người tham gia diễn xuất, giúp sức, tài trợ cho việc sản xuất, đăng tải các video để xử lý theo quy định của pháp luật.