Bắt Phan Văn Duy dùng dao đâm người khác do mâu thuẫn tình cảm

Ngày 7/10, Công an xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Duy (sinh năm 2005, trú tại tổ 08, Khóm Châu Long 7, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Đối tượng Phan Văn Duy. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 04/8/2026, tại khu vực ấp Mỹ Chánh, xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang, do mâu thuẫn tình cảm, đối tượng Phan Văn Duy đã dùng dao đâm Huỳnh Văn Hậu (sinh năm 2004, thường trú ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang).

Hậu quả vụ việc khiến anh Hậu bị thương tích tổn thương cơ thể 15%. Làm việc với cơ quan Công an, Duy đã khai nhận hành vi "Cố ý gây thương tích" của bản thân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.