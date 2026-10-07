Nữ nhân viên karaoke chưa đủ 16 tuổi bị ép 'gánh' khoản nợ 70 triệu đồng

Ngày 7/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 đối tượng để điều tra về các tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Giam người trái pháp luật”.

Từ khoản vay 3 triệu đồng đến khoản nợ 70 triệu đồng

Trước đó, ngày 3/10, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Thế Cảnh tại tổ dân phố Vân Nhưng, phường Đông Tiến. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 2 nữ nhân viên là L.T.S. (SN 2011), trú tại tỉnh Nghệ An và H.T.T.T. (SN 2009), trú tại tỉnh Tuyên Quang, trong đó, L.T.S. chưa đủ 16 tuổi.

Qua xác minh, cơ quan Công an phát hiện các nữ nhân viên có dấu hiệu bị chủ cơ sở và những người liên quan khống chế, ép buộc ăn, ở tại cơ sở để làm việc. Trước dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi và vai trò của từng người.

Cơ quan Công an đã khởi tố bị can và tạm giam 3 đối tượng để điều tra về các tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Giam người trái pháp luật”.

Quá trình điều tra xác định, L.T.S. từng làm nhân viên phục vụ tại một cơ sở karaoke và vay chủ quán 3 triệu đồng để mua quần áo, đồ dùng cá nhân. Đến tháng 4/2026, khi có ý định chuyển nơi làm việc, L.T.S. liên hệ với H.V.D., là nhân viên phục vụ tại quán karaoke Hoàng Gia ở Thanh Hóa. Sau đó, D. trao đổi với Hoàng Ngọc Cường (SN 1994), trú tại xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, là chủ quán karaoke về việc tiếp nhận L.T.S. Cường đồng ý, trả khoản nợ 3 triệu đồng của L.T.S. tại nơi làm việc cũ rồi đưa nữ nhân viên này về cơ sở của mình làm việc.

Đối tượng Lê Đỗ Hiếu bị khởi tố tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Giam người trái pháp luật”.

Đến tháng 6/2026, khi L.T.S. cùng D. và 2 nữ nhân viên khác xin nghỉ việc, Cường thông báo cả 4 người còn nợ mình tổng cộng 32 triệu đồng và yêu cầu phải thanh toán khoản tiền này mới được chuyển sang nơi khác làm việc. Cường sau đó liên hệ với Lê Đỗ Hiếu, (SN 1998), trú tại phường Hàm Rồng, là chủ cơ sở karaoke Thế Cảnh để trao đổi nhân viên. Hiếu đồng ý tiếp nhận nhóm nhân viên và trực tiếp đưa 32 triệu đồng cho Cường.

Đến cuối tháng 7/2026, D. cùng 2 nhân viên khác bỏ trốn, không trả khoản tiền mà Hiếu cho rằng còn nợ. Hiếu yêu cầu L.T.S. phải “gánh nợ” thay cho 3 người này với số tiền 65 triệu đồng, cộng thêm 5 triệu đồng trước đó, tổng số tiền Hiếu yêu cầu nữ nhân viên chưa đủ 16 tuổi phải trả lên tới 70 triệu đồng.

Nhốt trong container, giao người theo dõi

Lo sợ các nữ nhân viên bỏ trốn, Hiếu yêu cầu L.T.S. và H.T.T.T. ăn, ở trong một container đặt tại cơ sở karaoke. Hiếu giao Lê Thế Cảnh (SN 2002), trú tại phường Đông Tiến, là nhân viên của quán trực tiếp quản lý, theo dõi hai nữ nhân viên.

Theo tài liệu điều tra, từ thời điểm này, việc đi lại của hai nữ nhân viên bị hạn chế nghiêm ngặt. Hai người không được tự ý ra ngoài, muốn đi đâu phải được Hiếu đồng ý và có Cảnh đi cùng. Ban đêm, Cảnh khóa cửa container từ bên ngoài và giữ chìa khóa. Ngay cả khi có nhu cầu đi vệ sinh, hai nữ nhân viên cũng phải gọi điện cho Cảnh mở cửa.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 6/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Đỗ Hiếu về 2 tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Giam người trái pháp luật”, quy định tại các Điều 151 và 157 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Lê Thế Cảnh (ảnh trên) bị khởi tố tội “Giam người trái pháp luật”; đối tượng Hoàng Ngọc Cường (ảnh bên trái), bị khởi tố về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Hoàng Ngọc Cường bị khởi tố về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”, quy định tại Điều 151 Bộ luật Hình sự. Lê Thế Cảnh bị khởi tố về tội “Giam người trái pháp luật”, quy định tại Điều 157 Bộ luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ án, cơ quan Công an khuyến cáo các chủ cơ sở kinh doanh, người sử dụng lao động không được lợi dụng tiền bạc, các khoản nợ hoặc sự lệ thuộc về kinh tế để đe dọa, khống chế, ép buộc người lao động, nhất là người chưa thành niên.

Các hành vi giữ người trái ý muốn, cưỡng ép lao động, xâm phạm quyền tự do của người khác, tùy tính chất, mức độ có thể bị xử lý hình sự. Người lao động và người dân khi phát hiện bản thân hoặc người khác có dấu hiệu bị đe dọa, khống chế, giữ người, ép buộc làm việc cần kịp thời báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.