Công an Quảng Ngãi bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Theo cơ quan Công an, Trần Thành Long bị bắt giữ tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài, giáp biên giới Campuchia, sau thời gian dài lẩn trốn khỏi địa phương và né tránh sự truy tìm của lực lượng chức năng.

Các lực lượng phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Kết quả bắt giữ là thành quả của quá trình xác minh, truy tìm kiên trì, liên tục của lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, công an các địa phương và lực lượng chức năng tại các cửa khẩu. Hiện đối tượng đã được di lý về phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2015, tại phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum cũ), Trần Thành Long đưa ra thông tin có khả năng xin việc vào lực lượng công an nhân dân. Mặc dù không có chức năng, nhiệm vụ hay thẩm quyền thực hiện việc này, Long vẫn hứa hẹn có thể xin cho con gái bà N.T.L vào làm việc tại Công an tỉnh Kon Tum.

Tin tưởng lời hứa của Long, bà L đã giao 400 triệu đồng để lo thủ tục xin việc. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Long không thực hiện cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Ngày 26/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Kon Tum (nay thuộc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bị can đối với Trần Thành Long theo khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình điều tra, Long rời khỏi nơi cư trú, không rõ tung tích. Ngày 26/9/2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định truy nã và xác định đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Trước thông tin đối tượng có khả năng di chuyển qua nhiều địa phương, thậm chí xuất cảnh ra nước ngoài, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm.

Do đối tượng thường xuyên thay đổi nơi ở và di chuyển qua nhiều địa bàn, công tác xác minh gặp không ít khó khăn. Mọi nguồn tin đều được lực lượng chức năng rà soát, đối chiếu kỹ lưỡng nhằm xác định hướng di chuyển, khoanh vùng khu vực đối tượng có thể xuất hiện.

Sau hơn một năm truy tìm, lực lượng công an xác định Trần Thành Long xuất hiện tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài. Trên cơ sở thông tin đã được xác minh, các lực lượng liên quan đã triển khai phương án bắt giữ. Ngày 2/10/2026, Trần Thành Long bị bắt giữ theo quyết định truy nã.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra, làm rõ các nội dung liên quan để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.