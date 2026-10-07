Hối hận đã muộn!

Đối tượng bị tạm giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong khẩu trang người này đang cầm có 1 túi ni-lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Khai thác nhanh, người phụ nữ thừa nhận số tinh thể trên là ma túy đá, mua với giá 300.000 đồng để sử dụng. Công an phường Hòa Khánh đã bắt người phạm tội quả tang về hành vi: “Tàng trữ trái phép chất ma túy” để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.