Phát hiện nhóm trộm cắp xe máy qua clip khiêu khích người đi đường

Qua công tác tuần tra, mật phục phòng, chống tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng truy xét, làm rõ nhóm thanh thiếu niên liên quan vụ trộm cắp xe máy và hành vi dùng hung khí khiêu khích người đi đường.

Theo đó, ngày 5/10, Tổ công tác Đội 2, Phòng CSHS phát hiện 2 nam thanh niên đang ngồi cạnh một xe mô tô Wave Alpha màu xanh, không gắn biển kiểm soát, tại khu vực đối diện số 749 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê.

Hình ảnh cắt từ clip. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Qua kiểm tra, lực lượng Công an nhận thấy phương tiện và đặc điểm của 2 đối tượng có nhiều điểm tương đồng với hình ảnh nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy, sử dụng hung khí khiêu khích người đi đường trên đường Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường vào sáng 4/10, được đăng tải trên fanpage "Đà Nẵng 24H".

Hai đối tượng được xác định là Ngô Đan Khôi (SN 2009, trú phường An Khê) và Võ Nguyễn Minh Trí (SN 2009, trú phường Hải Châu).

Tại cơ quan Công an, Khôi và Trí thừa nhận là 2 đối tượng xuất hiện trong clip khiêu khích người đi đường. Khôi khai nhận chiếc xe mô tô đang sử dụng có số máy JA39E0748095, số khung RLHJA3902HY767948 do Khôi cùng Hồ Gia Huy (SN 2010, trú phường Hòa Khánh) trộm cắp tại số 10 đường Morrison, phường An Hải vào khoảng 11 giờ 45 phút ngày 3/10.

2 đối tượng cùng tang vật vụ án. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Từ lời khai của Khôi và Trí, lực lượng CSHS tiếp tục truy xét, xác minh và triệu tập Hồ Gia Huy đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, Huy thừa nhận đã cùng Khôi thực hiện vụ trộm cắp xe máy nói trên.

Đáng chú ý, các đối tượng đều thuộc diện được Công an địa phương quản lý. Ngô Đan Khôi đang là bị can trong vụ án "Sử dụng trái phép chất ma túy" do Công an phường An Khê khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Hồ Gia Huy thuộc diện quản lý thanh thiếu niên hư của Công an phường Hòa Khánh.

Sau khi xác minh, Phòng CSHS Công an thành phố Đà Nẵng đã bàn giao hồ sơ, tang vật cùng Ngô Đan Khôi và Hồ Gia Huy cho Công an phường An Hải tiếp tục xác minh, thụ lý theo thẩm quyền.

Đối với Võ Nguyễn Minh Trí, qua xác minh, hành vi dùng kéo kim loại khiêu khích người đi đường chưa đủ căn cứ xử lý nên cơ quan Công an đã bàn giao cho gia đình bảo lãnh, quản lý.

Vụ việc tiếp tục được Công an phường An Hải xác minh, xử lý theo quy định.