'Hóa thạch sống' nơi cát gió sa mạc

Tọa lạc tại Khu văn hóa Saadiyat thuộc thành phố Abu Dhabi (UAE), bảo tàng với quy mô 35.000m² này được kiến tạo như một không gian mở - nơi ranh giới giữa kiến trúc, cảnh quan và nhịp sống đô thị được xóa nhòa.

Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Abu Dhabi nằm trên đảo Saadiyat, Abu Dhabi.

Kiến trúc hóa thân vào thế giới tự nhiên

Bằng sự thấu hiểu sâu sắc lịch sử địa chất và hệ sinh thái bản địa, đơn vị thiết kế đã biến kiến trúc bảo tàng thành một phần của cảnh quan tự nhiên qua ngôn ngữ tạo hình đầy tính biểu tượng.

Hình khối công trình gợi liên tưởng đến những núi đá bề mặt trơn nhẵn đã trải qua hàng triệu năm phong hóa, tái hiện sống động đặc điểm khí hậu và địa hình của khu vực. Cấu trúc phi đối xứng tạo cảm giác chúng dường như được xếp đặt ngẫu hứng dưới bàn tay của tạo hóa, hòa vào khung cảnh thơ mộng của hòn đảo Saadiyat với những bãi cát trải dài và làn nước biển xanh trong.

Hình ngũ giác, lấy cảm hứng từ cấu trúc tế bào sinh học, hiện diện xuyên suốt thiết kế công trình qua các chi tiết nội và ngoại thất: Bồn cây, lối vào sảnh, hệ thống mái che, ghế ngồi, bục trưng bày… Trong không gian của một bảo tàng lịch sử tự nhiên, chúng gợi mở ý niệm về sự hình thành thế giới tự nhiên, từ các sinh vật nhỏ bé đến các kiến tạo địa chất.

Diện mạo công trình hòa vào cảnh quan chung của đảo Saadiyat.

Những bồn cây hình ngũ giác mô phỏng những ốc đảo trong sa mạc.

Cảnh quan sa mạc với những hồ nước ngọt được tái hiện trong khuôn viên bảo tàng.

Bảo tàng tạo cảm giác về một không gian thân thiện dành cho mọi đối tượng.

Thảm thực vật với những loại cây bản địa thể hiện sự thích ứng với khí hậu địa phương.

Nước và thảm thực vật - biểu tượng của sự sống nơi khí hậu khô cằn - cũng được lồng ghép vào không gian bảo tàng, mô phỏng sinh động cảnh quan sa mạc với những hồ nước ngọt và ốc đảo xanh tươi. Những ô cửa và giếng trời xuyên suốt khối kiến trúc đóng vai trò dẫn dắt ánh sáng tự nhiên, duy trì sự kết nối giữa không gian nội thất và thế giới bên ngoài.

Không những vậy, công trình còn là hình mẫu cho những giải pháp kiến trúc thích ứng với khí hậu bản địa và thân thiện với môi trường.

Kết cấu công trình dày mang đến hiệu quả cách nhiệt tối ưu, trong khi cây xanh đóng vai trò như lớp đệm giúp điều hòa vi khí hậu. Hệ thống mái che duy trì bóng mát cho không gian ngoài trời ngay cả trong điều kiện nắng nóng khắc nghiệt. Mặt tiền sử dụng vật liệu bê tông sản xuất tại địa phương nhằm giảm lượng khí thải trong quá trình vận chuyển. Cùng với đó, việc lắp đặt hệ thống tưới tiêu bền vững giúp kiểm soát lượng nước tiêu thụ.

Không gian bên ngoài tạo ra những kết nối ban đầu giữa bảo tàng và du khách.

Trải nghiệm tham quan bảo tàng được tích hợp cùng trải nghiệm cuộc sống trong thành phố.

Khối kiến trúc tựa như tác phẩm điêu khắc được đẽo gọt dưới bàn tay của tạo hóa.

Hình ngũ giác hiện diện xuyên suốt thiết kế công trình.

Cách bố trí không gian hướng đến tinh linh hoạt trong trải nghiệm của du khách.

Kiến trúc hòa vào nhịp sống đô thị

Để hiện thực hóa sứ mệnh “khơi dậy niềm đam mê về thế giới tự nhiên trong lòng du khách ở mọi lứa tuổi”, bảo tàng được thiết kế như một không gian dễ tiếp cận, không chỉ với giới chuyên môn mà còn với đông đảo công chúng.

Ba lối đi xuyên suốt mở cửa miễn phí đóng vai trò là trục giao thông xuyên suốt, kết nối bảo tàng với các điểm đến khác trên đảo Saadiyat, mang theo mục tiêu “tích hợp trải nghiệm tham quan bảo tàng với cuộc sống đô thị” - theo lời của đơn vị thiết kế.

Điều này đồng thời biến bảo tàng trở thành một phần của không gian công cộng thay vì chỉ hoạt động như một công trình biệt lập. Ở đó, các bậc thang hay lối đi có bóng mát tạo cơ hội để du khách có những kết nối ban đầu với công trình thông qua trải nghiệm tản bộ, dừng chân, quan sát… trước khi bước vào bên trong.

Là không gian chuyển tiếp giữa nhịp sống bên ngoài và thế giới bên trong, sảnh vào được thiết kế để tạo cảm giác choáng ngợp cho du khách, hé lộ quy mô trưng bày đồ sộ cùng những trải nghiệm tương tác ấn tượng. Ngay sau đó, một phòng trưng bày lớn với những mẫu vật xương khủng long mở ra cuộc gặp gỡ đầy kịch tính giữa con người hiện đại và thế giới tự nhiên.

Việc ứng dụng công nghệ hiện đại mang đến những trải nghiệm đa giác quan sống động.

Những chuyến hành trình xuyên thời gian và không gian mở ra góc nhìn mới về thế giới tự nhiên.

Giếng trời dẫn dắt ánh sáng tự nhiên xuyên qua hệ trần tạo hình ngữ giác.

Bảo tàng là cầu nối giữa con người hiện đại và thế giới tự nhiên.

Được bố trí xung quanh một sân trong, không gian triển lãm mang đến những trải nghiệm đa dạng và linh hoạt, cho phép du khách khám phá theo một hành trình có sẵn hoặc tự do khám phá theo cách của riêng mình.

Không chỉ đưa du khách ngược dòng thời gian trở về thuở sơ khai của vũ trụ và Trái Đất, công trình còn mở ra những góc nhìn đáng suy ngẫm về tương lai bền vững của hành tinh và khát vọng trao quyền cho thế hệ trẻ. Việc kết hợp không gian trưng bày với các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy khoa học trong khuôn viên bảo tàng tạo ra sự kết nối sâu sắc giữa xã hội và khoa học - nơi những hiểu biết về quá khứ là chìa khóa mở ra cánh cửa tương lai.

Cùng với các công trình khác của Khu văn hóa Saadiyat gồm Bảo tàng Louvre Abu Dhabi, Bảo tàng Quốc gia Zayed, Bảo tàng Guggenheim Abu Dhabi… Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Abu Dhabi đã đóng góp vào tham vọng của thành phố Abu Dhabi trong việc định vị UAE như một trung tâm toàn cầu về văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo.

Tên dự án: Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Abu Dhabi (Natural History Museum Abu Dhabi)

Địa điểm: Abu Dhabi, UAE

Đơn vị thiết kế: Mecanoo

Diện tích: 35.000m²

Năm hoàn thành: 2025