Gần 60 quốc gia đăng ký tham gia Festival làng nghề toàn cầu tại Hà Nội

Ngày 3/11, UBND TP Hà Nội tổ chức cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa, Festival có quy mô diện tích 10.000m2, được thiết kế thành 10 không gian chuyên đề, gồm trưng bày Việt Nam, quốc tế, chuyển đổi số, Net-Zero và khu thương mại kết nối giao thương.

Các hoạt động chính dự kiến gồm Hội thi sản phẩm thủ công châu Á - Thái Bình Dương, tour trải nghiệm quảng bá du lịch làng nghề Hà Nội, trình diễn thời trang thủ công và các đêm văn nghệ.

Đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã thống nhất với Trung tâm Hoàng thành Thăng Long về địa điểm tổ chức, hoàn thành thiết kế tổng thể phục vụ lựa chọn nhà thầu thi công, dàn dựng sân khấu và các hạng mục liên quan.

Theo Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển nông thôn Nguyễn Thị Hoàng Yến, công tác thông tin, mời các tổ chức quốc tế, bộ, ngành và địa phương tham dự Festival đang được triển khai.

Qua thống kê, gần 60 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đăng ký 166 gian hàng quốc tế. Trong nước, 24/34 tỉnh, thành phố đăng ký tham gia gian hàng, góp phần giới thiệu sản phẩm thủ công và những giá trị văn hóa đặc trưng của các vùng miền.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển nông thôn hoàn thiện kịch bản chi tiết, đẩy nhanh tiến độ thi công và chuẩn bị các hạng mục phục vụ Festival; Đồng thời, lưu ý chương trình khai mạc cần bảo đảm trang trọng, ngắn gọn, đầy đủ nội dung; chương trình nghệ thuật được đầu tư công phu, có chọn lọc, làm nổi bật nét văn hóa đặc trưng của Thủ đô.

Festival có ý nghĩa quan trọng đối với giao lưu văn hóa, bảo tồn và phát triển làng nghề, lãnh đạo thành phố đề nghị các đơn vị nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ tổ chức sự kiện.