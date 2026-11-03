Chùm ảnh: Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Lào tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam

Sáng 3/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, tại Nhà Quốc hội, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone đã cùng tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam và Khu di tích khảo cổ tại tầng hầm Nhà Quốc hội.

Tại Nhà Quốc hội, Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone đã cùng tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam, khu trưng bày khảo cổ học dưới lòng đất tại Nhà Quốc hội.

Bảo tàng Quốc hội Việt Nam là nơi lưu giữ, trưng bày và giới thiệu những tư liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu về lịch sử hình thành, phát triển của Quốc hội Việt Nam, gắn liền với những dấu mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước.

Thông qua hệ thống trưng bày, Bảo tàng tái hiện chặng đường phát triển của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6/1/1946, sự ra đời của Quốc hội khóa I đến các nhiệm kỳ Quốc hội tiếp theo; đồng thời giới thiệu những thành tựu nổi bật trong hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Bảo tàng cũng góp phần tôn vinh những đóng góp của các thế hệ đại biểu Quốc hội, phản ánh quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội Việt Nam, qua đó khẳng định vai trò, vị trí của Quốc hội trong hệ thống chính trị và đời sống đất nước.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone đã cùng tham quan các hiện vật, mô hình trưng bày tại Bảo tàng Quốc hội Việt Nam.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone chụp ảnh chung.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone nghe hướng dẫn viên giới thiệu về Bảo tàng Quốc hội Việt Nam.

Tiếp đó, hai Phu nhân tham quan khu di tích khảo cổ tại tầng hầm Nhà Quốc hội. Đây là không gian trưng bày có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, lưu giữ những dấu tích khảo cổ được phát hiện trong quá trình khai quật tại khu vực xây dựng Nhà Quốc hội, thuộc không gian lịch sử Hoàng thành Thăng Long.

Các di tích, di vật khảo cổ phản ánh chiều sâu lịch sử của kinh đô Thăng Long qua nhiều thời kỳ, với những dấu tích nền móng kiến trúc, vật liệu xây dựng và hiện vật gắn với đời sống cung đình, sinh hoạt của cư dân xưa. Những phát hiện khảo cổ góp phần làm sáng tỏ quá trình phát triển liên tục của khu vực trung tâm quyền lực quốc gia trong lịch sử Việt Nam.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone thăm khu trưng bày khảo cổ học dưới lòng đất tại Nhà Quốc hội.