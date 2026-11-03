Lan tỏa giá trị văn hóa Việt qua nghệ thuật Múa rối

Chuỗi hoạt động biểu diễn của Nhà hát Múa rối Việt Nam nhằm đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng. (Ảnh: Nhà hát Múa rối Việt Nam)

Từ sân khấu biểu diễn đến các không gian văn hóa nghệ thuật, từ khán giả trong nước đến bạn bè quốc tế, nghệ thuật Múa rối hiện diện qua nhiều chương trình và hoạt động đặc sắc, trong đó, nổi bật là hai tác phẩm tại sân khấu Nhà hát Múa rối Việt Nam: Cảm xúc Long Thành (20 giờ ngày 7/11) và Nghêu, Sò, Ốc, Hến (20 giờ ngày 14/11).

Lấy cảm hứng từ lịch sử và bản sắc của kinh thành ngàn năm, vở diễn “Cảm xúc Long Thành” tái hiện vẻ đẹp Thăng Long-Hà Nội xưa.

Vở diễn kết hợp giữa nghệ thuật Múa rối truyền thống và công nghệ sân khấu hiện đại đưa người xem ngược dòng thời gian chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Thăng Long-Hà Nội xưa, một kinh kỳ thanh lịch, tao nhã trong nếp sống, tinh tế trong văn hóa, và cũng thật sôi động trong nhịp sống buôn bán, lễ hội và sinh hoạt dân gian của 36 phố phường.

Sự gặp gỡ giữa rối cạn, rối nước với những làn điệu Ca trù, Hát xẩm kết hợp rap, âm nhạc điện tử, cùng những lớp múa mềm mại và nghệ thuật sắp đặt cũng sẽ làm nổi bật sức sống trường tồn của Thăng Long-Hà Nội trong dòng chảy lịch sử dân tộc.

Tác phẩm không chỉ khơi dậy lòng tự hào dân tộc, lan tỏa ý thức gìn giữ di sản, mà còn khẳng định nỗ lực đổi mới của Nhà hát trong việc biến nghệ thuật truyền thống thành sản phẩm văn hóa hấp dẫn, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Trong khi đó, vở “Nghêu, Sò, Ốc, Hến” lại mang đến tiếng cười hài hước, nhẹ nhàng châm biếm, qua đó đề cao sự thông minh, lòng nhân ái và cái thiện chiến thắng cái xấu.

Vở diễn dựa trên kịch bản hài dân gian quen thuộc, xoay quanh câu chuyện anh Ốc trộm đồ của Trùm Sò rồi đem bán cho Thị Hến, bị thầy bói Nghêu, Lý trưởng và quan huyện xử kiện. Vở rối mang màu sắc trào phúng, hài hước nhưng sâu cay, ca ngợi trí tuệ dân gian và phê phán thói tham lam, nhũng nhiễu của bộ máy quan lại cũ.

Với sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, cùng sự nỗ lực không ngừng khám phá, tìm tòi đổi mới cách thức thể hiện, “Nghêu, Sò, Ốc, Hến” phiên bản rối cạn của Nhà hát Múa rối Việt Nam chứng minh khả năng truyền tải rộng lớn của nghệ thuật Múa rối, đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với khán giả.

Ngoài các chương trình tại sân khấu Nhà hát, trong tháng 11 này, Nhà hát Múa rối Việt Nam tiếp tục mở rộng không gian biểu diễn, nhằm đưa nghệ thuật đến gần hơn với nhiều nhóm công chúng.

Theo đó, Nhà hát Múa rối Việt Nam phối hợp Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam biểu diễn các chương trình múa rối nước truyền thống phục vụ khán giả và du khách hằng ngày tại 79 Hàng Trống, với các suất diễn lúc 16 giờ, 17 giờ 15 phút và 18 giờ 30 phút.

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Nhà hát cũng sẽ tổ chức các chương trình biểu diễn múa rối nước, múa rối cạn tại Vincom Long Biên trong hai ngày 19 và 20/11; đồng thời triển khai chương trình “Hành trình văn hóa” miễn phí dành cho thiếu nhi tại Thủy Đình Wolfoo World, Aeon Mall Hà Đông vào ngày 24/11.

Qua những tích trò sinh động, các em nhỏ được tiếp cận nghệ thuật truyền thống, khám phá lịch sử, văn hóa dân tộc và bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước.

Từ ngày 25/11 đến 5/12/2026, Nhà hát tham dự Liên hoan Múa rối Quốc tế tại Phú Quốc. Đây là dịp để các nghệ sĩ Múa rối của Nhà hát giới thiệu những giá trị đặc sắc của nghệ thuật Múa rối Việt Nam, đồng thời giao lưu và kết nối với các đoàn nghệ thuật quốc tế.

Nhà hát Múa rối Việt Nam cho biết, mỗi chương trình là một cách kể chuyện về đất nước, con người và bản sắc Việt Nam. Mỗi sân khấu là một không gian để di sản được tiếp nối, sáng tạo và lan tỏa. Đó cũng chính là nỗ lực bền bỉ của các thế hệ nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam trên hành trình gìn giữ và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống.

Để mở rộng cơ hội thưởng thức nghệ thuật múa rối cho đông đảo khán giả, trong dịp này, Nhà hát Múa rối Việt Nam triển khai ưu đãi giảm 20% giá vé các chương trình biểu diễn.