Hoa mận nở sớm giữa trời thu Mộc Châu

Thông thường, những bông hoa mận đầu tiên ở Mộc Châu xuất hiện từ đầu tháng 12, sau đó nở rộ vào khoảng cuối tháng 1 đến tháng 2 hằng năm. Hiện nay, một số nhà vườn tại Mộc Châu đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong quá trình chăm sóc, giúp hoa mận﻿ bung nở sớm hơn gần một tháng so với thông lệ.

Giữa tiết trời se lạnh, sắc trắng của hoa càng nổi bật, khiến nhiều du khách bất ngờ khi bắt gặp hoa mận nở giữa mùa thu. Những chùm hoa trắng nhỏ li ti phủ trên các cành mận lâu năm, hòa cùng làn sương lững lờ, tạo nên khung cảnh yên bình và thơ mộng giữa cao nguyên Mộc Châu.

Anh Nguyễn Hoàng Hải - người làm du lịch tại Mộc Châu - cho biết khá bất ngờ khi năm nay hoa mận xuất hiện sớm. “Là người Mộc Châu, mình khá bất ngờ khi năm nay hoa mận lại nở sớm như vậy. Mọi năm, hoa mận trái vụ nở muộn hơn, nhưng năm nay một số vườn mận đã có hoa sớm”, anh Hải nói.

Theo anh Hải, hoa mận thời điểm này vẫn khá đẹp. Nếu lựa được góc chụp phù hợp, hình ảnh lên ảnh gần giống với mùa hoa chính. Tuy nhiên, do là hoa trái mùa nên diện tích hoa chưa lớn, mức độ nở cũng chưa dày.

Chị Vi Thị Hoa (du khách Lạng Sơn) cho biết, ban đầu chị chỉ định lên Mộc Châu nghỉ ngơi và tận hưởng không khí se lạnh của mùa Thu. Khi biết một số vườn đã có hoa mận, chị tranh thủ ghé ngắm hoa. “Không nghĩ tháng 10 đã có hoa mận nở, được trải nghiệm một khung cảnh khác lạ như thế này”, chị Hoa chia sẻ.

Chị Kiều Ánh Tuyết (du khách Hà Nội) chia sẻ dù hoa mận chưa nở dày nhưng chị thích cảm giác được đi dạo trong những khu vườn vắng, giữa những chùm hoa mận mới chớm nở.

Theo chị Tuyết, đầu tháng 10, hoa mận mới lác đác xuất hiện, chưa thể tạo nên những thung lũng trắng như mùa chính vụ. Tuy vậy, giữa tiết trời se lạnh, nắng vàng, những chùm hoa trắng tinh khôi bất ngờ bung nở vẫn mang đến trải nghiệm thú vị cho du khách muốn tìm một Mộc Châu yên tĩnh, nhẹ nhàng, khác với không khí đông đúc vào mùa hoa chính.