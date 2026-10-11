Nhà thiết kế Nguyễn Lan Vy đón nhận thử thách mới, chung tay giữ gìn nét đẹp tà áo dài

“Bây giờ, tôi không làm việc cho riêng mình, mà làm cho cả một tập thể. Đây là bộ mặt của một tổ chức văn hoá áo dài duy nhất tại Việt Nam có nhiệm vụ bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của tà áo dài Việt”, nhà thiết kế Nguyễn Lan Vy nói về vai trò mới.

Liên Chi hội Văn hóa Áo dài TP. Đà Nẵng ra đời đánh dấu bước phát triển mới trong việc tập hợp các tổ chức, cá nhân có chung tình yêu và mong muốn gìn giữ giá trị áo dài trên địa bàn thành phố. Đồng thời, đây cũng là không gian kết nối các nhà thiết kế, nghệ sĩ, người mẫu, người hoạt động văn hóa và cộng đồng yêu áo dài. Qua đó, thúc đẩy giao lưu, hợp tác và triển khai các hoạt động bảo tồn, phát huy, quảng bá giá trị của trang phục truyền thống Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở những ý kiến, kế hoạch trên giấy ở những cuộc họp, ngay sau khi được thành lập chỉ mới một thời gian ngắn, Hiệp hội Văn hoá Áo dài Việt Nam đã tập hợp được những nhà thiết kế trẻ từ mọi miền trên khắp cả nước. Điều này vô tình thúc đẩy môi trường nghệ thuật liên quan đến áo dài nói chung và lễ hội văn hoá nói riêng thêm phần sôi động, rộn ràng hơn, đặc sắc hơn.

Nguyễn Lan Vy nói thêm: “Dù có hơn 10 năm kinh nghiệm làm nhà thiết kế, đạo diễn nhiều chương trình liên quan đến áo dài nhưng nhưng tôi vẫn luôn nhắc mình cần nỗ lực hơn nữa". Bằng ngôn ngữ thời trang và nghệ thuật trình diễn, các sự kiện thực tế cho thấy các giá trị di sản có thể được tiếp nối và làm mới bằng sức sáng tạo. Việc đưa áo dài vào các hoạt động nghệ thuật, sự kiện du lịch, cộng đồng và không gian văn hóa sẽ góp phần tạo dựng sức sống bền vững cho trang phục truyền thống, đưa áo dài đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Sắp tới, định hướng của Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 và những năm tới là tiếp tục mở rộng thành lập liên chi hội, chi hội các tỉnh, thành phố, đẩy mạnh hoạt động quảng bá trên nền tảng số và phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh áo dài Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.