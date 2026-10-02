Đồng USD lập đỉnh 16 tháng nhờ kỳ vọng lãi suất Mỹ

Đồng bạc xanh tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2025 so với rổ tiền tệ trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (1/10). Đà tăng được củng cố bởi loạt dữ liệu cho thấy kinh tế Mỹ vẫn có sức chống chịu tương đối tốt, trong khi thị trường lao động chưa suy yếu đáng kể.

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed theo dõi sát - đã giảm bất ngờ trong tháng 8. Tuy nhiên, dữ liệu việc làm khả quan hơn dự kiến cùng việc tăng trưởng kinh tế quý II được điều chỉnh tăng đã phần nào lấn át tín hiệu tích cực từ lạm phát.

Ảnh minh họa: ABC News.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết lạm phát PCE giảm còn 3,4% trong tháng 8, từ mức 3,7% của tháng 7. Trong khi đó, số việc làm khu vực tư nhân tại Mỹ tăng 90.000 trong tháng 9, cao hơn dự báo. Tăng trưởng GDP quý II cũng được điều chỉnh tăng lên 2,2%, so với mức 1,5% công bố trước đó.

Những dữ liệu này khiến nhà đầu tư tiếp tục theo dõi sát khả năng Fed duy trì lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt. Dù lạm phát hạ nhiệt, Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis Neel Kashkari cho rằng số liệu PCE mới nhất chưa đủ để thay đổi đáng kể đánh giá của ông về áp lực giá cả.

Phát biểu tại một sự kiện ở New York, ông Kashkari cho biết áp lực lạm phát vẫn ở mức cao và dữ liệu mới công bố chưa làm thay đổi đáng kể quan điểm của ông về vấn đề này.

Trên thị trường ngoại hối, chỉ số USD (DXY) có thời điểm tăng lên 101,996 điểm, mức cao nhất trong 18 tháng. Đồng euro giảm xuống 1,1264 USD, thấp nhất trong 16 tháng. So với franc Thụy Sĩ, USD cũng lên mức cao nhất 16 tháng, đạt 0,8382 franc, theo dữ liệu LSEG.

Sức mạnh của đồng USD còn được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng mạnh. Theo dữ liệu từ Tradeweb, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 30 năm lần lượt lên 5,342% và 5,683%, đều là những mức cao nhất trong 24 năm.

Lợi suất trái phiếu cao làm tài sản định giá bằng USD trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư quốc tế, đồng thời củng cố sức hút của đồng bạc xanh trong bối cảnh các thị trường vẫn quan tâm đến chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và các nền kinh tế lớn khác.

“Đồng USD vẫn duy trì vị thế thống trị, được hỗ trợ bởi khả năng phục hồi tăng trưởng tương đối tốt và sự nới rộng chênh lệch lãi suất”, ông Patrick Munnelly, đối tác phụ trách chiến lược thị trường tại Tickmill Group, nhận định.

Bên cạnh các yếu tố kinh tế, căng thẳng địa chính trị cũng góp phần hỗ trợ đồng USD. Ông Simon-Peter Massabni, Giám đốc phát triển kinh doanh tại nền tảng giao dịch ngoại hối XS.com, cho rằng tăng trưởng kinh tế Mỹ, các chỉ số lao động khả quan và lợi suất trái phiếu cao đang tạo ra môi trường thuận lợi cho đồng bạc xanh.

Theo ông Massabni, nguy cơ căng thẳng tại Trung Đông leo thang có thể tiếp tục hỗ trợ USD, đặc biệt nếu giá dầu tăng mạnh. Mỹ là nước xuất khẩu ròng dầu mỏ, trong khi USD thường được hưởng lợi khi nhà đầu tư tìm kiếm tài sản trú ẩn trong giai đoạn thị trường gia tăng lo ngại rủi ro.

Chiến lược gia trưởng về ngoại hối Kit Juckes của Societe Generale cho biết những thông tin liên quan đến khả năng Mỹ hạn chế xuất khẩu diesel cũng tạo thêm động lực cho USD. Theo ông, các biện pháp làm gián đoạn nguồn cung năng lượng có thể gây sức ép lên đồng euro và các đồng tiền châu Âu.

Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý tới báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ Sáu (2/10), để tìm thêm tín hiệu về hướng đi của chính sách tiền tệ. Các phát biểu của một số quan chức Fed và số liệu PMI ngành sản xuất ISM cũng sẽ được theo dõi sát.

Thị trường đang định giá khả năng Fed tiếp tục điều chỉnh lãi suất trong thời gian tới, dù xác suất tăng lãi suất ngay trong tháng này đã giảm xuống 36% sau khi số liệu PCE được công bố.

Trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn cho thấy sức chống chịu, lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao và nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn gia tăng, đồng USD tiếp tục nhận được nhiều lực đỡ từ thị trường.