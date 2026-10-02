Dòng vốn kịp thời tạo sức bật cho doanh nghiệp

Dòng vốn đồng hành cùng nhịp sản xuất

Những tháng cuối năm luôn là thời điểm cao điểm của nhiều doanh nghiệp khi đơn hàng gia tăng, nhu cầu nguyên vật liệu, vốn lưu động và đầu tư máy móc, thiết bị cùng lúc tăng lên. Trong bối cảnh đó, việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng kịp thời có ý nghĩa trực tiếp đối với khả năng duy trì và mở rộng sản xuất.

Thực tế tại Công ty Cổ phần Tiên Hưng, xã Hoàng Hoa Thám, cho thấy rõ hơn vai trò của dòng vốn tín dụng đối với doanh nghiệp. Bước vào mùa sản xuất cao điểm, gần 4.000 công nhân của doanh nghiệp tập trung cao độ để đáp ứng lượng đơn hàng lớn và yêu cầu giao hàng gấp. Công ty đồng thời đẩy mạnh đầu tư đổi mới thiết bị, cải tiến thao tác, tổ chức lại các công đoạn sản xuất nhằm nâng cao năng suất và cải thiện điều kiện làm việc.

Công ty Cổ phần Tiên Hưng quyết tâm hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026

Theo ông Phạm Tuấn Anh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tiên Hưng, những tháng cuối năm là giai đoạn cao điểm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, khi lượng đơn hàng tăng, yêu cầu về tiến độ giao hàng ngày càng cao. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, hoàn thành kế hoạch sản xuất cả năm, Công ty cần chủ động nguồn vốn để nhập nguyên phụ liệu, duy trì hoạt động sản xuất và đầu tư cải tiến máy móc, thiết bị.

Trong giai đoạn này, nguồn vốn tín dụng ngân hàng có ý nghĩa rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về vốn với lãi suất ưu đãi, thủ tục thuận lợi và giải ngân kịp thời, giúp doanh nghiệp chủ động nguồn lực, đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm tiến độ đơn hàng, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động, qua đó hoàn thành các mục tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2026.

Trên thực tế, hiện các doanh nghiệp không chỉ cần nguồn vốn ưu đãi mà cần nguồn vốn kịp thời, đúng thời điểm. Khi doanh nghiệp đã có đơn hàng, có thị trường nhưng cần thêm vốn để mua nguyên liệu, trả chi phí sản xuất, đầu tư thiết bị hoặc mở rộng quy mô, khả năng giải ngân kịp thời sẽ giúp biến cơ hội kinh doanh thành kết quả tăng trưởng cụ thể.

Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng (Cụm công nghiệp Tân Minh, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên) là doanh nghiệp chuyên sản xuất bánh, kẹo phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Với 24 dây chuyền công nghệ châu Âu, tổng công suất gần 25.000 tấn sản phẩm/năm và hơn 500 chủng loại sản phẩm, doanh nghiệp đang từng bước mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo ông Đào Đức Hưng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng, để duy trì đà tăng trưởng, bên cạnh nỗ lực đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm, nguồn vốn ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục. Đặc biệt, trong những tháng cuối năm, khi doanh nghiệp tập trung hoàn thành các đơn hàng, mở rộng thị trường và chuẩn bị kế hoạch sản xuất năm 2027, nhu cầu vốn lưu động và đầu tư tiếp tục gia tăng.

Nguồn vốn kịp thời giúp Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng đẩy mạnh sản xuất cuối năm

“Việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng với lãi suất hợp lý, giải ngân kịp thời giúp doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu, đầu tư cải tiến dây chuyền, nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng. Đây cũng là điều kiện để Bảo Hưng tiếp tục đổi mới sáng tạo, duy trì các thị trường xuất khẩu truyền thống, tìm kiếm cơ hội tại những thị trường mới ở châu Á và châu Âu”, ông Hưng chia sẻ.

Từ thực tế này có thể thấy, nguồn vốn ngân hàng đang tham gia vào nhiều khâu của chuỗi sản xuất - kinh doanh, từ bổ sung vốn lưu động, đầu tư máy móc, thiết bị đến mở rộng thị trường. Khi dòng vốn được đưa vào đúng địa chỉ, hiệu quả tín dụng không chỉ thể hiện ở con số dư nợ mà còn được phản ánh qua sản lượng, doanh thu, việc làm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đúng vốn, đúng thời điểm cho chặng nước rút

Theo báo cáo của NHNN Chi nhánh Khu vực 12, đến ngày 30/9/2026, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt khoảng 803.000 tỷ đồng, tăng 2% so với cuối tháng 8 và tăng 13,9% so với cuối năm 2025. Tổng dư nợ cho vay đạt khoảng 702.600 tỷ đồng, tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 7,7% so với cuối năm 2025.

Đáng chú ý, tín dụng tiếp tục tập trung vào những lĩnh vực tạo động lực cho nền kinh tế. Dư nợ đối với ngành công nghiệp và xây dựng đến cuối tháng 9 ước đạt 209.100 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cuối năm 2025; tín dụng thương mại, dịch vụ đạt 435.100 tỷ đồng, tăng 7,3%.

Đặc biệt, dòng vốn dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp tục tăng. Dư nợ tín dụng đối với khu vực này đạt khoảng 127.700 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cuối năm 2025, chiếm 34,9% tổng dư nợ tín dụng trong các lĩnh vực ưu tiên của Khu vực 12.

Các TCTD trên địa bàn đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn về đích

Một trong những điểm nhấn trong hoạt động của NHNN Chi nhánh Khu vực 12 là đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp. Theo báo cáo, NHNN Khu vực 12 đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, tổ chức hội để tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương nhân rộng chương trình, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Đến cuối tháng 9/2026, dư nợ cho vay theo các chương trình kết nối đạt gần 150.000 tỷ đồng, với gần 6.700 doanh nghiệp và hơn 6.200 đối tượng khác. Bên cạnh cho vay, các tổ chức tín dụng còn hỗ trợ khách hàng bằng nhiều giải pháp như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi, phí…

Ông Nguyễn Minh Chiến, Phó giám đốc NHNN Khu vực 12 chia sẻ, để đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn về đích, chi nhánh cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục tăng trưởng tín dụng với cơ cấu hợp lý, ưu tiên các lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn; đồng thời phát triển các sản phẩm tín dụng phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, hợp tác xã.

Đặc biệt, khi doanh nghiệp bước vào những tháng cuối năm - thời điểm quyết định kết quả sản xuất, kinh doanh cả năm và chuẩn bị nền tảng cho năm tiếp theo - sự chủ động của ngân hàng càng có ý nghĩa. Một dòng vốn được giải ngân đúng lúc có thể giúp doanh nghiệp giữ đơn hàng, mở rộng sản xuất, duy trì việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Từ thực tế đó, đồng hành cùng doanh nghiệp không chỉ là câu chuyện tăng trưởng tín dụng, mà quan trọng hơn là nâng chất lượng dòng vốn, đưa vốn đến đúng nơi, đúng nhu cầu và đúng thời điểm. Đây cũng là hướng đi mà NHNN Chi nhánh Khu vực 12 tiếp tục đặt trọng tâm trong thời gian tới, cùng hệ thống tổ chức tín dụng trên địa bàn góp phần biến nguồn lực tài chính thành động lực cho doanh nghiệp phát triển, qua đó tạo thêm nền tảng để Hưng Yên và các địa phương trong khu vực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và tạo đà cho giai đoạn tiếp theo.

Quý III/2026 chứng kiến sự tăng tốc rõ nét của kinh tế địa phương khi 27/34 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng GRDP cao hơn quý II, đưa 12 địa phương đạt mức tăng trưởng 2 con số sau 9 tháng. Bắc Ninh: GRDP 9 tháng tăng 11,81%, vươn từ vị trí thứ 7 trong 6 tháng đầu năm lên thứ 4 cả nước trong quý III/2026. Hưng Yên: GRDP 9 tháng tăng 11,22%, đứng thứ 7 cả nước. Ngành Ngân hàng khu vực 12: tiếp tục cung ứng vốn cho sản xuất, đầu tư, thương mại, xuất khẩu và các lĩnh vực ưu tiên, góp phần duy trì dòng tiền và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế địa phương.