Quy định mới về các danh hiệu văn hóa

Theo quy định mới, danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” được điều chỉnh thành “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu”, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hiện hành. Nghị định đồng thời thay thế các khung tiêu chuẩn và một số phụ lục về tiêu chí xét tặng danh hiệu.

Đối với Gia đình văn hóa, tiêu chí tập trung vào chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thực hiện tốt bảo vệ môi trường, phòng, chống bạo lực gia đình và nâng cao kỹ năng số. Danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” chú trọng phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và phát huy tinh thần đoàn kết, tự quản trong cộng đồng.

Đối với “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu”, tiêu chí bao quát phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, thực hiện dân chủ ở cơ sở và mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chính quyền địa phương.