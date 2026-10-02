EVNNPC dồn lực đầu tư xây dựng, tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026

Điện thương phẩm tăng hơn 11%

Sáng 1/10/2026 tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 9 tháng, triển khai mục tiêu 3 tháng cuối năm 2026. Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Anh Tuấn dự và chỉ đạo hội nghị.

Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: EVNNPC.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 9 tháng đầu năm, EVNNPC cơ bản hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực.

Cụ thể, điện thương phẩm 9 tháng đạt 89,31 tỷ kWh, tăng 11,49% so với cùng kỳ và hoàn thành 76,5% kế hoạch năm. EVNNPC ước sản lượng điện thương phẩm cả năm đạt 118,3 tỷ kWh, vượt kế hoạch EVN giao.

Kết quả trên diễn ra trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng. Công suất cực đại trong 9 tháng tăng khoảng 11,41% so với cùng kỳ. Trước áp lực gia tăng cả về sản lượng và công suất, EVNNPC đã chủ động tổ chức vận hành hệ thống điện, phối hợp với khách hàng thực hiện điều chỉnh phụ tải, qua đó góp phần bảo đảm cung ứng điện trong các đợt cao điểm nắng nóng.

Đáng chú ý, chất lượng cung cấp điện tiếp tục được cải thiện. Số lượng sự cố trên lưới điện giảm, trong khi thời gian mất điện bình quân của mỗi khách hàng giảm 50,14%, còn 1.263 phút. Tỷ lệ tổn thất điện năng theo chu kỳ thương phẩm đạt 3,48%, thấp hơn kế hoạch 0,27 điểm phần trăm.

Đầu tư xây dựng là động lực nâng năng lực cấp điện

Cùng với công tác vận hành, EVNNPC đang đẩy mạnh đầu tư xây dựng nhằm bổ sung năng lực cho hệ thống điện miền Bắc.

Trong 9 tháng, Tổng công ty đã đóng điện 45 dự án lưới điện 110kV, đạt 50% kế hoạch năm; đồng thời hoàn thành 801 dự án thuộc nhóm dự án trung, hạ áp và các dự án khác.

Khối lượng sửa chữa lớn đạt 2.642 tỷ đồng, trong khi tiến độ giải ngân trong quý III đạt 118,9% kế hoạch EVN giao.

Những kết quả này tạo thêm dư địa để EVNNPC nâng cao khả năng đáp ứng phụ tải, đặc biệt tại các khu vực có tốc độ phát triển công nghiệp, đô thị và nhu cầu sử dụng điện tăng nhanh.

Tại hội nghị, Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận kết quả EVNNPC đạt được trong 9 tháng đầu năm, trong đó nhấn mạnh những chuyển biến về giảm tổn thất điện năng và sự chủ động trong phối hợp điều chỉnh phụ tải, góp phần bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện miền Bắc trong các đợt cao điểm nắng nóng.

Theo chỉ đạo của EVN, EVNNPC cần tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị, tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh đầu tư xây dựng và giải ngân, hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026. Các công trình điện cần được thúc đẩy tiến độ nhằm bổ sung năng lực cấp điện, đồng thời tạo nền tảng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong năm 2027.

Chủ động chuẩn bị cho nhu cầu điện năm 2027

Một trong những nhiệm vụ được EVNNPC xác định trong thời gian tới là chuẩn bị sớm các phương án cung ứng điện năm 2027.

Theo đó, Tổng công ty sẽ chủ động trước những bất lợi có thể phát sinh từ thời tiết, thủy văn trong bối cảnh nguồn điện mới bổ sung còn hạn chế. Các giải pháp kỹ thuật và vận hành được triển khai đồng bộ, kết hợp với tăng cường quản lý phụ tải.

EVNNPC cũng phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà theo hình thức tự sản xuất, tự tiêu thụ tại các nhà máy, khu công nghiệp và công sở. Đây được xem là một trong những giải pháp nhằm bổ sung nguồn điện tại chỗ, đồng thời góp phần giảm áp lực cho hệ thống trong những thời điểm phụ tải tăng cao.

Về phía EVNNPC, Chủ tịch Hội đồng thành viên Đỗ Nguyệt Ánh cho biết trong 3 tháng cuối năm, Tổng công ty xác định bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định là nhiệm vụ trọng tâm. Các giải pháp vận hành sẽ tập trung xử lý nguy cơ quá tải, phòng ngừa sự cố và kết hợp sửa chữa lưới điện hiện hữu.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: EVNNPC.

EVNNPC đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ các công trình để hoàn thành kế hoạch năm 2026, trong đó hoàn thành kế hoạch khởi công, đóng điện; riêng các dự án lưới điện trung, hạ áp và các dự án khác thuộc kế hoạch năm 2026 phải hoàn thành trước ngày 15/12.

Để chuẩn bị cho nhu cầu điện năm 2027 và các năm tiếp theo, EVNNPC cũng sẽ phối hợp tổ chức sớm các hội nghị thông tin tới các tỉnh, thành phố về tình hình cung ứng điện. Đồng thời, Tổng công ty rà soát, đề xuất các công trình lưới điện cần đầu tư theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu điện năm 2027 và những năm tiếp theo, có xét đến năm 2030.

Ghi nhận những kết quả nổi bật

Trong khuôn khổ hội nghị, EVNNPC tổ chức lễ đón nhận các phần thưởng cấp Nhà nước dành cho tập thể, cá nhân.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2025. Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc và Tổng giám đốc EVNNPC Nguyễn Đức Thiện được trao Huân chương Lao động hạng Nhì.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Ảnh: EVNNPC.

Tổng Giám đốc EVNNPC Nguyễn Đức Thiện đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Ảnh: EVNNPC.

Ban Tổ chức và Nhân sự EVNNPC, Công ty Điện lực Ninh Bình và ông Trương Công Diệu, Giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên, được trao Huân chương Lao động hạng Ba.

Hội nghị cũng tổ chức khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch quý III/2026, gồm các nội dung về kỹ thuật, vận hành, an toàn lao động, kinh doanh, đầu tư xây dựng và chuyển đổi số. Tổng kinh phí khen thưởng là 1,161 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được trong 9 tháng và kế hoạch tăng tốc trong quý IV, EVNNPC đang tập trung đồng thời vào hai yêu cầu: bảo đảm vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện hiện hữu và đẩy nhanh đầu tư để tạo thêm năng lực cung ứng cho giai đoạn tới. Đây là cơ sở để Tổng công ty hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, đồng thời chủ động chuẩn bị hạ tầng điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực miền Bắc trong những năm tiếp theo.