'Cắm cờ' Tổ quốc trong lòng Nhân dân - Bài cuối: Tạo môi trường cho người trẻ cống hiến

Mở những "cánh cửa cống hiến"

Trước hết, cần nhìn nhận sự dịch chuyển của đội ngũ hoạt động không chuyên trách sau sắp xếp là quá trình khách quan. Vì vậy, không thể mặc định cán bộ, đảng viên trẻ khi không còn đảm nhiệm công việc cũ, hoặc chuyển đến nơi khác làm ăn, sinh sống là "có vấn đề" về tư tưởng, năng lực.

Tuy nhiên, nếu chỉ xem đó là sự dịch chuyển lao động thông thường thì cũng chưa đầy đủ. Phía sau mỗi vị trí thay đổi là những tâm tư, kỳ vọng và cả nguồn nhân lực từng được thử thách qua thực tiễn cơ sở. Bởi vậy, cùng với thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách; công tác chính trị, tư tưởng và việc duy trì mối liên hệ với những đảng viên trẻ sau sắp xếp cần được đặc biệt quan tâm.

Bí thư Tỉnh Uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải làm việc với Tỉnh đoàn Cà Mau về công tác nhân sự và các nguồn lực trẻ cần phát huy.

Ðồng chí Nguyễn Nam Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, cho rằng, đối với những đảng viên trẻ từng công tác ở cơ sở nay chuyển sang môi trường khác, cần duy trì sự gắn kết, không để “rời bộ máy” đồng nghĩa với “rời quê hương”. Các cấp uỷ cần nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo điều kiện để họ tiếp tục tham gia các hoạt động, phong trào tại địa phương khi có điều kiện; đồng thời, tận dụng nền tảng số để kết nối, tiếp nhận sáng kiến và huy động nguồn lực trẻ.

“Phải xem đây là nguồn nhân lực xã hội đã có kinh nghiệm thực tiễn ở cơ sở. Mục tiêu là dù công tác, sinh sống ở đâu, đảng viên trẻ vẫn giữ được mối liên hệ với tổ chức Ðảng, tình yêu quê hương và sẵn sàng đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cho sự phát triển của Cà Mau”, đồng chí Nguyễn Nam Phong nhấn mạnh.

Câu chuyện tại xã Phú Mỹ cho thấy khá rõ vấn đề này. Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, một số người hoạt động không chuyên trách ở xã, ấp không còn thực hiện nhiệm vụ theo mô hình trước đây. Trong số đó có những cán bộ, đảng viên trẻ đã nhiều năm bám địa bàn, làm công tác đoàn thể, vận động quần chúng và trực tiếp giải quyết không ít công việc ở cơ sở, đó là nguồn lực quý.

Ðồng chí Nguyễn Minh Phương, Phó Bí thư Thường trực Ðảng uỷ xã Phú Mỹ, khẳng định: “Ðiều cần thiết là tiếp tục mở những “cánh cửa cống hiến” phù hợp: tham gia hoạt động Mặt trận, đoàn thể, tổ tự quản, phong trào ở khu dân cư; phát triển kinh tế, khởi nghiệp tại quê hương; phát huy trách nhiệm đảng viên tại nơi cư trú... Với những người có phẩm chất, năng lực và nguyện vọng tham gia hệ thống chính trị lâu dài, có thể tiếp tục theo dõi, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn theo đúng tiêu chuẩn và quy định. Như vậy, thay đổi vị trí không đồng nghĩa chấm dứt vai trò, mà vẫn còn nguyên trách nhiệm của đảng viên và khả năng đóng góp cho cộng đồng”.

Ðồng chí Nguyễn Minh Phương, Phó Bí thư Thường trực Ðảng uỷ xã Phú Mỹ (thứ bảy từ phải sang); cùng đồng chí Nguyễn Trang Anh Thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn (thứ bảy từ trái sang), họp bàn việc phát huy nguồn lực trẻ từ cán bộ chuyên trách và không chuyên trách tại địa phương.

Trong điều kiện thị trường lao động ngày càng rộng mở, việc người trẻ tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp và thu nhập tốt hơn tại đô thị, doanh nghiệp là nhu cầu chính đáng. Vì vậy, “giữ chân” không thể chỉ bằng lời kêu gọi, càng không thể đồng nhất với việc bố trí tất cả vào bộ máy.

Về điều này, đồng chí Trần Hoàng Khải, Phó Bí thư Ðảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hậu, phân tích: "Chúng ta không thể đặt vấn đề giữ chân bằng quy hoạch, bổ nhiệm hay bố trí vào vị trí công chức, viên chức khi họ không thuộc nhóm đối tượng đó, mà thực tế hơn là làm thế nào để họ có việc làm, thu nhập ổn định và tiếp tục phát huy vai trò tại địa phương nếu có nguyện vọng”.

Theo đó, bên cạnh nắm bắt tâm tư, địa phương cần hỗ trợ người trẻ tiếp cận chính sách đào tạo nghề, việc làm, tín dụng, sản xuất, kinh doanh và những mô hình kinh tế phù hợp. Khi cuộc sống ổn định, người trẻ mới có điều kiện gắn bó lâu dài và đóng góp cho cộng đồng.

Ðầu tư cho nguồn cán bộ “hồng” và “chuyên”

Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, “đất dụng võ” của thế hệ 9X, Gen Z trước hết nằm ở những lĩnh vực đòi hỏi tư duy mới và năng lực số như: quản trị dữ liệu, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cải cách thủ tục hành chính, truyền thông số và đổi mới phương thức tương tác với người dân. Vì thế, cần chuyển cán bộ trẻ từ vị trí “người thực hiện” sang “người cùng kiến tạo”; mạnh dạn giao việc mới, việc khó, có sản phẩm đầu ra cụ thể; khuyến khích đề xuất sáng kiến, thử nghiệm cách làm mới và đánh giá bằng kết quả thực chất. Quan trọng hơn, người đứng đầu phải biết lắng nghe và trao cơ hội để cán bộ trẻ được thể hiện bản lĩnh và trưởng thành.

Cán bộ, đảng viên trẻ vốn có lợi thế trong tiếp cận công nghệ, truyền tải chủ trương, chính sách bằng phương thức hiện đại và tương tác nhanh với người dân. Họ cũng là lực lượng có khả năng sớm nhận diện thông tin sai lệch, xuyên tạc, tin giả trên không gian mạng. Vì vậy, đầu tư cho cán bộ trẻ không chỉ là đào tạo kỹ năng số mà còn phải rèn bản lĩnh, đạo đức công vụ, tư duy phục vụ và năng lực gần dân, hiểu dân.

Khi đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ vững vàng về bản lĩnh chính trị, thành thạo về kỹ năng, nhất là kỹ năng số và gắn bó thiết tha với thực tiễn quê hương, đây chính là lực lượng xung kích tin cậy, góp phần giữ vững ổn định tư tưởng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh nhà trong giai đoạn mới.

Ðồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau, nhấn mạnh.

Nhìn lại hành trình “đổi vai” đầy bản lĩnh của những cán bộ, đảng viên trẻ tại Cà Mau, có thể thấy tinh gọn bộ máy mở ra không gian để người trẻ rèn luyện, thích ứng linh hoạt, trưởng thành hơn và tiếp tục miệt mài gieo những hạt giống niềm tin. Khi niềm tin của Nhân dân đơm hoa cũng là lúc hình ảnh Tổ quốc được "cắm" vững chắc nhất, trọn vẹn nhất trong lòng Nhân dân./.