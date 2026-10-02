Tỷ giá ngoại tệ ngày 2/10: USD 26.180 đồng, EUR trên 30.000 đồng, CHF vượt 31.600 đồng

Theo bảng tỷ giá của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), ngày 2/10, đồng USD được niêm yết giá mua tiền mặt ở mức 25.770 đồng/USD, mua chuyển khoản 25.800 đồng/USD và bán ra 26.180 đồng/USD.

Trong nhóm các ngoại tệ chủ chốt, EUR có giá mua tiền mặt 28.591,52 đồng, mua chuyển khoản 28.880,33 đồng và bán ra 30.099,42 đồng. GBP được mua tiền mặt ở mức 33.469,05 đồng, mua chuyển khoản 33.807,12 đồng và bán ra 34.890,44 đồng.

Đáng chú ý, CHF có giá bán 31.620,27 đồng, trong khi SGD được bán ra ở mức 20.637,83 đồng. AUD có giá bán 18.316,42 đồng và CAD ở mức 18.535,79 đồng.

Ở nhóm tiền tệ châu Á, JPY được mua tiền mặt 158,39 đồng và bán ra 169,33 đồng; CNY có giá mua tiền mặt 3.778,11 đồng, mua chuyển khoản 3.816,27 đồng và bán ra 3.938,56 đồng. KRW được niêm yết giá mua tiền mặt 16,50 đồng, mua chuyển khoản 18,33 đồng và bán ra 19,89 đồng.

Một số ngoại tệ không được Vietcombank niêm yết giá mua tiền mặt, gồm DKK, INR, KWD, MYR, NOK, RUB, SAR và SEK. Trong đó, KWD có giá bán cao nhất trong bảng, ở mức 87.995,29 đồng.