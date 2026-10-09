Cô Tô điều chỉnh kế hoạch đầu tư công lên hơn 40,2 tỷ đồng

Đại biểu tham dự hội nghị.

Ngày 9/10, HĐND xã Cô Tô tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền.

Theo nghị quyết được thông qua, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương được điều chỉnh, bổ sung lên 40,224 tỷ đồng, tăng 1,08 tỷ đồng để thực hiện 4 dự án.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng thông qua nghị quyết về biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan chính quyền địa phương của xã là 49 biên chế; số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2026 là 343 người.

Đồng thời, HĐND xã thông qua kế hoạch đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách hoàn trả của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 kéo dài sang năm 2026, với kinh phí 747 triệu đồng để thực hiện 1 dự án.