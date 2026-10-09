Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng kết thúc chuyến thăm chính thức Lào và bắt đầu chuyến thăm chính thức Campuchia

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia. Ảnh: TTXVN

Trong chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào lần này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Saleumxay Kommasith; hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisoulith; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone; cùng Thủ tướng Saleumxay Kommasith đồng chủ trì Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào; tiếp Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Laopaoxong Navongxay và Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdala; thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ, nhân viên đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, đại diện các hội đoàn và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Lào.

Tại hội đàm song phương giữa 2 Thủ tướng của Việt Nam và Lào, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith đã chứng kiến trao 11 văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Lào trên các lĩnh vực: an ninh, tư pháp, tài chính, năng lượng, giáo dục và đào tạo, dân tộc, tôn giáo và hợp tác giữa các địa phương 2 nước; đồng thời cùng dự lễ bàn giao Dự án Trung tâm Dữ liệu và căn cước công dân và lễ khởi động Dự án Trường đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Xúc tiến và đầu tư Việt Nam - Lào, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith cũng chứng kiến lễ trao 17 giấy chứng nhận đầu tư và thỏa thuận hợp tác các dự án giữa các cơ quan và doanh nghiệp 2 nước Việt Nam - Lào.

Chuyến thăm chính thức Lào lần này của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp tục góp phần vun đắp và phát triển đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả; đồng thời thúc đẩy hiện thực hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” Việt Nam - Lào đã được lãnh đạo cấp cao 2 Đảng, 2 nước thống nhất.

* Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Campuchia trong 2 ngày 9 và 10-10.

Sau lễ đón chính thức, chiều 9-10, tại Thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet và chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa 2 nước.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary.