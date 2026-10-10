Giữ ngọn lửa thiện nguyện suốt hơn 2 thập kỷ

Hội CTĐ phường B'Lao tiếp nhận gạo tài trợ cho bếp ăn bệnh viện

Điểm tựa ấm lòng nơi phố núi B’Lao

Được thành lập năm 2004, Bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện II Lâm Đồng do Hội Chữ thập đỏ phối hợp với Ban Giám đốc bệnh viện quản lý, điều hành. Ban điều hành cùng các tình nguyện viên tích cực kết nối, vận động các tổ chức, cá nhân, nhóm thiện nguyện trong và ngoài địa phương hỗ trợ nhu yếu phẩm, góp phần mang đến những suất ăn nghĩa tình, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho người bệnh.

Nhiều tình nguyện viên chung tay nấu bữa ăn cho bệnh nhân

Từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, bếp duy trì cung cấp 600 suất ăn miễn phí mỗi ngày, gồm cháo nóng buổi sáng và cơm trưa, chiều. Bà Ka Hai (ngụ xã Cát Tiên 2), người nhà bệnh nhân đang điều trị nội trú chia sẻ, những suất ăn miễn phí giúp gia đình giảm đáng kể chi phí sinh hoạt, yên tâm chăm sóc người thân. Theo ông Lê Văn Tiến - Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng, sự đồng hành của bếp ăn là nguồn động viên tinh thần quý giá, tiếp thêm nghị lực để người bệnh vượt qua khó khăn.

Những suất ăn được chế biến đảm bảo dinh dưỡng, an toàn thực phẩm

Bên cạnh việc duy trì các suất ăn miễn phí, Bếp ăn từ thiện còn tích cực tham gia các phong trào Tháng Nhân đạo, Tết Nhân ái, tổ chức gian hàng 0 đồng, trao hàng trăm suất quà và gạo cho hộ nghèo. Đơn vị cũng hỗ trợ các trường hợp bệnh nhân tử vong không có người thân, không nơi ở và trao học bổng cho trẻ mồ côi hiếu học trên địa bàn.

Nhóm thiện nguyện tặng rau củ cho bếp ăn

Minh bạch để lan tỏa yêu thương

Để duy trì hoạt động thiện nguyện suốt hơn 2 thập kỷ, Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng luôn đề cao tinh thần đoàn kết và thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý tài chính.

Kinh nghiệm để giữ vững niềm tin của cộng đồng là thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý tài chính. Mọi nguồn thu bằng tiền mặt, hiện vật và các khoản chi mua sắm, vận chuyển đều được ghi chép đầy đủ, kiểm soát chặt chẽ thông qua Phòng Tài chính - Kế hoạch Bệnh viện II Lâm Đồng. Nhờ đó, các nhà hảo tâm an tâm đóng góp, chung tay duy trì hoạt động của bếp ăn.

Bên cạnh ủng hộ bếp ăn, nhà hảo tâm còn tặng quà cho bệnh nhân khó khăn tại Bệnh viện II Lâm Đồng

Bà Nguyễn Thị Mai Loan, Trưởng Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng cho biết, tổng giá trị nhu yếu phẩm, hiện vật và kinh phí phục vụ công tác thiện nguyện, nhân đạo của bếp từ năm 2024 đến nay đạt hơn 8 tỷ đồng. Đằng sau con số này là sự chung tay của nhiều cá nhân, tổ chức và tình nguyện viên. Người góp thực phẩm, người hỗ trợ kinh phí, người trực tiếp nấu ăn, phục vụ bệnh nhân.

Chính sự minh bạch đó đã tạo nên sức hút mạnh mẽ, biến nơi đây thành điểm hẹn của những tấm lòng nhân ái. Hàng loạt tổ chức, hội nhóm đã cùng chung tay giữ lửa cho bếp: từ nhóm thiện nguyện Thiện Nhân Bảo Lộc, Sen Trắng, Phước Huệ, Xóm Huế với hàng ngàn suất cơm chay.

Nhiều sắc áo cùng chung tay chăm lo bữa ăn cho bệnh nhân khó khăn tại Bệnh viện II Lâm Đồng

Công an phường B’Lao và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường mang đến hàng trăm phần ăn dinh dưỡng. Hội Từ thiện Tâm Đức, các doanh nghiệp như Yamaha Trí Khoa, Vũ Tuấn Lộc cùng nhiều nhà hảo tâm khác liên tục ủng hộ gạo, gia vị, tiền mặt và quà tặng trực tiếp cho bệnh nhân nặng. Chị Trần Thị Lê Huyền, Trưởng nhóm thiện nguyện Thiện Nhân Bảo Lộc bộc bạch: “Nhóm chúng tôi cùng nhiều nhóm khác hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, thực phẩm tươi sống, rau, củ, quả. Tất cả cùng chung tay giữ cho bếp ăn luôn đỏ lửa, để bệnh nhân và người nhà vơi bớt khó khăn”.

Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng đã chứng minh vai trò cầu nối nhân ái vững chắc, để hành trình gieo mầm yêu thương tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Nhiều bệnh nhân xếp hàng nhận suất ăn miễn phí

Phần lớn bệnh nhân là người lao động nghèo đến từ vùng sâu, vùng xa. Khi phải điều trị dài ngày, ngoài nỗi lo bệnh tật, họ còn chịu áp lực về viện phí và sinh hoạt. Vì vậy, sự thấu hiểu, sẻ chia trở thành nguồn động viên thiết thực, giúp họ vơi bớt khó khăn. Ông Nguyễn Thành Tứ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường B’Lao