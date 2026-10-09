Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại Điện Biên

Đại biểu dự lễ khai mạc.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện các địa phương có đoàn tham dự ngày hội.

Đại biểu dự lễ khai mạc.

Về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh.

Toàn cảnh lễ khai mạc.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Điện Biên cùng các cơ quan, đơn vị đã phối hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026. Đồng chí khẳng định, Ngày hội có ý nghĩa quan trọng trong việc tôn vinh, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông, góp phần làm phong phú nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại lễ khai mạc.

Để tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và tạo chuyển biến thiết thực trong đời sống Nhân dân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quan tâm xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở phong phú, đa dạng, nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân; chú trọng ban hành chính sách bồi dưỡng, đãi ngộ các nghệ nhân, những người đang trực tiếp gìn giữ, trao truyền di sản văn hóa dân gian cho thế hệ trẻ. Đồng thời, đẩy mạnh gắn kết công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống với phát triển du lịch, khai thác hiệu quả tài nguyên di sản, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và đời sống Nhân dân. Việc phát triển văn hóa cần gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đánh giá cao những kết quả tỉnh Điện Biên đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận những cách làm sáng tạo của địa phương trong khai thác tiềm năng, lợi thế, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với xóa bỏ tập tục lạc hậu, nhất là tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Đồng chí nhấn mạnh, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ cùng kho tàng văn hóa đặc sắc của các dân tộc là nguồn lực quan trọng để Điện Biên thu hút đầu tư, phát triển du lịch, nâng cao đời sống Nhân dân. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên nói chung, đồng bào dân tộc Mông nói riêng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, gìn giữ thuần phong mỹ tục, tích cực lao động, sản xuất, học tập, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng phát biểu chào mừng các đại biểu, nghệ nhân, diễn viên, vận động viên và du khách về tham dự Ngày hội. Đồng chí mạnh: Điện Biên là vùng đất lịch sử anh hùng, nơi 19 dân tộc anh em cùng chung sống, đoàn kết và gắn bó qua nhiều thế hệ. Tiếng khèn, tiếng sáo, sắc màu trang phục cùng các lễ hội truyền thống của đồng bào Mông là những giá trị văn hóa quý báu, góp phần làm giàu thêm nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Thực hiện các chỉ đạo của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa và du lịch, tỉnh Điện Biên đang nỗ lực định vị hình ảnh điểm đến lịch sử, bản sắc văn hóa và thiên nhiên kỳ vĩ. Tỉnh chú trọng gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch nhằm tạo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống để Nhân dân vừa là chủ thể gìn giữ, vừa là người thụ hưởng di sản; đồng thời khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương trao quyết định công nhận hai điểm du lịch, gồm Cột cờ A Pa Chải, xã Sín Thầu và bản Tù Lu - Tìa Ló, xã Pu Nhi.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng khen cho 11 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc Mông. Trong đó, tỉnh Điện Biên có Nghệ nhân ưu tú Giàng A Cu được vinh danh. Ngoài ra, tỉnh Điện Biên cũng trao quyết định công nhận hai điểm du lịch, gồm Cột cờ A Pa Chải, xã Sín Thầu và bản Tù Lu - Tìa Ló, xã Pu Nhi.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy trao Bằng khen, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương tặng hoa cho các nghệ nhân xuất sắc.

Ngay sau phần lễ, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sắc màu văn hóa dân tộc Mông - Hội tụ và tỏa sáng” diễn ra trong gần 1 giờ đồng hồ, được dàn dựng công phu theo hình thức bán sử thi kết hợp nghệ thuật dân gian đương đại và công nghệ sân khấu hiện đại. Chương trình gồm 3 chương: “Trên đỉnh non cao”, “Sắc màu văn hóa dân tộc Mông” và “Hội tụ và tỏa sáng”, tái hiện sinh động đời sống văn hóa, phong tục, tín ngưỡng, lễ hội truyền thống của đồng bào Mông; khắc họa tình cảm, niềm tin với Đảng, Bác Hồ, tinh thần đoàn kết các dân tộc và khát vọng vươn lên trong thời kỳ đổi mới. Những giai điệu khèn Mông cùng các tiết mục nghệ thuật giàu bản sắc đã tạo nên không khí rộn ràng, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng đại biểu và du khách.

Những giai điệu khèn Mông cùng các tiết mục nghệ thuật giàu bản sắc đã tạo nên không khí rộn ràng, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng đại biểu và du khách.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại tỉnh Điện Biên, năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Điện Biên tổ chức, với sự tham gia của 11 đoàn nghệ nhân, diễn viên và vận động viên quần chúng. Ngày hội diễn ra trong 3 ngày (9 - 11/10) với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giao lưu và trình diễn các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông.

Tiết mục trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sắc màu văn hóa dân tộc Mông - Hội tụ và tỏa sáng”.