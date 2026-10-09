Tây Ninh phát động Chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' giai đoạn 2026 - 2030

Đại tá Dương Văn Dược, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh và đồng chí Phan Thị Thùy Vân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao vốn hỗ trợ sinh kế cho hội viên phụ nữ xã Mỹ Quý. Ảnh: Hải Bằng

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tiến Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh; Phan Thị Thùy Vân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh; Đại tá Dương Văn Dược, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh; lãnh đạo xã Mỹ Quý; đại diện Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội Phụ nữ 19 xã khu vực biên giới và Ban Chỉ huy 26 đồn Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh.

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã phối hợp triển khai Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” với nhiều kết quả thiết thực. Các hoạt động tập trung tuyên truyền, vận động phụ nữ và nhân dân khu vực biên giới tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại và các loại tội phạm.

Lãnh đạo hai đơn vị trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hải Bằng

Đến nay, có 95 tập thể, 4.280 hộ gia đình và gần 10.000 cá nhân đăng ký tự quản đường biên; 1.025 hộ đăng ký tự quản 253 cột mốc. Các đơn vị duy trì hoạt động hiệu quả 2.226 tổ an ninh, trật tự với 21.986 thành viên. Nhiều mô hình phụ nữ tham gia tự quản, tổ truyền thông cộng đồng tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở.

Công tác vận động nguồn lực, chăm lo an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, thiết thực. Trong giai đoạn 2021 - 2025, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ tại 19 xã biên giới, với tổng kinh phí hơn 30 tỷ đồng; trao hàng chục nghìn phần quà, hàng nghìn suất học bổng; hỗ trợ sinh kế, xây dựng mái ấm tình thương, tặng thẻ bảo hiểm y tế, tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí. Qua đó, góp phần giúp phụ nữ, trẻ em và các hộ gia đình khó khăn có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Các đơn vị trao bảng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” cho các hộ khó khăn. Ảnh: Hải Bằng

Nhiều chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tạo dấu ấn tích cực, tiêu biểu như: “Tết yêu thương”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, “Chắp cánh ước mơ”, “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Mái ấm biên cương”...

Dịp này, hai đơn vị phối hợp với các nhà tài trợ trao tặng 2 căn nhà “Mái ấm tình thương”, mỗi căn trị giá 80 triệu đồng; hỗ trợ vốn sinh kế cho 4 hội viên phụ nữ xã Mỹ Quý, mỗi hội viên 10 triệu đồng; trao 50 phần quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 500 nghìn đồng; trao 7 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt danh hiệu học sinh giỏi trong năm học vừa qua, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng. Đồng thời, các đơn vị trao vốn sinh kế cho phụ nữ tại các xã Tuyên Bình, Bình Hiệp và Bình Thành, với tổng kinh phí 100 triệu đồng.

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết nội dung phối hợp thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: Hải Bằng

Tại lễ phát động, đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh đã ký kết nội dung phối hợp thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026 - 2030. Chương trình nhằm tiếp tục cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ, an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững; đồng thời góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, củng cố nền Biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.