Khánh Hòa ban hành kế hoạch ứng phó sự cố chất thải

Ngày 8-10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 12493 về việc ứng phó sự cố chất thải trên địa bàn tỉnh.

Khu vực bãi chôn lấp rác và Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa (phường Bắc Nha Trang).

Theo nội dung kế hoạch, trong những năm gần đây, kinh tế tỉnh Khánh Hòa ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh với sự xuất hiện của nhiều loại hình dự án quy mô lớn như năng lượng, công nghiệp, du lịch, khai thác khoáng sản và chăn nuôi tập trung. Sự phát triển này cùng với diễn biến thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu đã gia tăng áp lực đáng kể lên hệ thống quản lý chất thải rắn, nước thải và khí thải trên địa bàn. Do đó, kế hoạch được ban hành nhằm chủ động phòng ngừa, sẵn sàng lực lượng và phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Kế hoạch của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã nhận diện 23 cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ; 7 bãi chôn lấp, nhà máy xử lý rác thải cùng các cơ sở y tế, trang trại chăn quy mô công nghiệp trên địa bàn tỉnh có nguy cơ gây sự cố chất thải để theo dõi, giám sát. Kế hoạch phân loại thành 4 nhóm sự cố chính cần ứng phó: Sự cố chất thải y tế lây nhiễm; sự cố chất thải rắn và chất thải nguy hại; sự cố tràn đổ, vỡ hồ chứa nước thải và sự cố rò rỉ khí thải độc hại hoặc cháy kho hóa chất.

Để xử lý hiệu quả khi có sự cố phát sinh, kế hoạch thiết lập mô hình vận hành hai cấp chỉ huy; trong đó, Sở Chỉ huy thường xuyên đặt tại trụ sở UBND tỉnh (số 1 Trần Phú, phường Nha Trang) chịu trách nhiệm theo dõi, điều phối chung. Khi sự cố xảy ra, Sở Chỉ huy tại hiện trường sẽ được thành lập do lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, phối hợp cùng các lực lượng chuyên trách. Toàn bộ công tác ứng phó được vận hành với sự tham gia nòng cốt của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế, cùng chính quyền địa phương cấp xã.

Các phương án kỹ thuật khẩn cấp được chuẩn bị chi tiết từ việc khoanh vùng, sơ tán người dân, đắp bờ ngăn chất thải rắn, cho đến sử dụng bơm di động thu hồi nước thải nguy hại. Đối với sự cố khí thải độc hại, các công nghệ hiện đại như hấp thụ than hoạt tính, công nghệ UV và Plasma sẽ được huy động để dập tắt nguồn phát tán.

Chủ tịch UBND tỉnh và Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp giữ vai trò người phát ngôn chính thức, có trách nhiệm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho cộng đồng và cơ quan báo chí để tránh gây hoang mang dư luận.

Trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của các lực lượng trong tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định việc yêu cầu cơ quan cấp trên trợ giúp. Trường hợp sự cố vượt quá khả năng tự ứng phó của địa phương hoặc có nguy cơ ô nhiễm lan rộng ra ngoài ranh giới hành chính, tỉnh Khánh Hòa sẽ lập tức thông báo cho các tỉnh lân cận như Lâm Đồng, Đắk Lắk để phối hợp cảnh báo liên tỉnh, đồng thời báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia để xin hỗ trợ kịp thời.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn có trách nhiệm tổ chức tập huấn, diễn tập định kỳ hằng năm và cập nhật kế hoạch ứng phó 2 năm/lần nhằm đảm bảo năng lực phòng ngừa luôn ở mức cao nhất.