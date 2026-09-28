Hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhân Cơ tư vấn cho người dân thực hiện các bước giải quyết thủ tục hành chính

Đưa thủ tục hành chính lên môi trường số giúp người dân giảm thời gian đi lại, có thể thực hiện nhiều công việc ngay tại nhà. Tuy nhiên, việc thực hiện thủ tục này không phải tất cả người dân nào cũng có khả năng tự thực hiện được. Với một số người dân, việc tự thao tác trên điện thoại, xác thực VNeID, tải hồ sơ hay thanh toán trực tuyến vẫn là trở ngại. Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, trong 124 xã, phường, đặc khu, có 103 địa phương phản ánh người cao tuổi gặp khó khăn khi tiếp cận dịch vụ công trực tuyến; 94 địa phương phản ánh khó khăn với người khuyết tật; 90 địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số; 97 địa phương với hộ nghèo hoặc người không có thiết bị phù hợp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nam Đà hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến tại nhà

Theo rà soát của Sở Khoa học và Công nghệ, rào cản được xác định khá cụ thể: hạn chế kỹ năng số, thiếu thiết bị, khó tiếp cận internet, chưa quen với VNeID, không có tài khoản thanh toán hoặc gặp trở ngại do khoảng cách địa lý. Vì vậy, hỗ trợ trực tiếp tại bộ phận một cửa, thông qua tổ công nghệ số cộng đồng và các lực lượng tại cơ sở vẫn hết sức cần thiết. Toàn tỉnh hiện có 2.658 tổ công nghệ số cộng đồng với 16.374 thành viên; 118/124 địa phương báo cáo các tổ này hoạt động. Một số nơi tổ chức hướng dẫn trực tiếp tại khu dân cư, thậm chí “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hỗ trợ người dân sử dụng VNeID, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt. Cùng với đó là các mô hình như “Một cửa lưu động”, “Dịch vụ công lưu động - Hành chính công đến với Nhân dân”, “Ngày thứ bảy số”, hỗ trợ người dân ở khu vực xa trung tâm; một số nơi hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế tại nhà hoặc bố trí điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến.

Người dân xã Nhân Cơ được hướng dẫn các thao tác thực hiện thủ tục trên điện thoại thông minh

Bà Nguyễn Thị Lê, người dân xã Buôn Choáh cho biết: “Với người quen công nghệ, một thủ tục trực tuyến có thể giúp giảm đáng kể thời gian đi lại. Nhưng với người cao tuổi, người khuyết tật, người dân vùng xa, nếu thiếu hỗ trợ thì khoảng cách đến dịch vụ công vẫn còn đó, dù thủ tục đã được đưa lên mạng”.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc, chuyển đổi số phải đi cùng với việc giúp người dân sử dụng được các tiện ích số trong thực tế. Tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục củng cố tổ công nghệ số cộng đồng, đổi mới cách hướng dẫn, đồng thời duy trì các hình thức hỗ trợ trực tiếp, hỗ trợ lưu động cho người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân vùng sâu, vùng xa. Khi đánh giá hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, bên cạnh số hồ sơ được giải quyết trên môi trường số, cần nhìn vào thời gian, khả năng tự thực hiện và mức độ hài lòng của người dân.