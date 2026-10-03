Doanh nghiệp bán dẫn tại TP.HCM có thể được hỗ trợ tới 7 tỷ đồng

Chip do Viettel sản xuất. Ảnh Viettel.

Doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi cung ứng bán dẫn và sản xuất thiết bị điện tử tại TP.HCM có thể được hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho hoạt động nghiên cứu, phát triển và đổi mới công nghệ.

Đề xuất này nằm trong dự thảo nghị quyết đang được Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM xây dựng. Theo đó, ngân sách thành phố dự kiến tập trung hỗ trợ hai nhóm hoạt động gồm sản xuất mẫu thử và mua, đổi mới công nghệ.

Với dự án sản xuất mẫu thử, mức hỗ trợ tối đa là 50% chi phí, nhưng không quá 2 tỷ đồng. Hoạt động mua hoặc đổi mới công nghệ có thể được hỗ trợ tối đa 5 tỷ đồng.

Nếu một dự án thực hiện đồng thời cả hai nội dung, tổng mức hỗ trợ có thể lên tới 7 tỷ đồng, nhưng vẫn không vượt quá một nửa tổng chi phí.

Để được xem xét, dự án phụ trợ bán dẫn phải sản xuất nguyên liệu, vật tư hoặc linh kiện cung cấp trực tiếp cho dây chuyền sản xuất, đóng gói và kiểm thử chip theo danh mục do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Các sản phẩm thuộc diện này trải dài từ silicon tinh khiết cao, wafer, hợp chất bán dẫn SiC, GaAs, GaN, InP đến mặt nạ quang, chất cản quang, hóa chất chuyên dụng, khung dẫn, đế mạch đóng gói và vật liệu kết nối chip.

Dự án sản xuất mẫu thử có thể được hỗ trợ tối đa 2 tỷ đồng, trong khi hoạt động mua hoặc đổi mới công nghệ được hỗ trợ tới 5 tỷ đồng. Ảnh: Đinh Hà.

Điểm chung là chúng tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất, đóng gói hoặc kiểm thử bán dẫn, thay vì chỉ phục vụ gián tiếp cho ngành.

Ngoài yêu cầu về sản phẩm, doanh nghiệp phải có bộ phận R&D chuyên trách. Chi phí dành cho nghiên cứu và phát triển cũng phải đạt tối thiểu 2% doanh thu thuần bình quân trong ba năm tài chính liền kề.

Với nhóm thiết bị điện tử, phạm vi hỗ trợ rộng hơn, gồm sản phẩm điện tử, máy vi tính, sản phẩm quang học và thiết bị truyền thông thuộc nhóm C.26 của Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Doanh nghiệp được hưởng chính sách phải là doanh nghiệp Việt Nam, thực hiện dự án thuộc phạm vi nghị quyết và có kê khai, nộp thuế thực tế tại TP.HCM.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, các chính sách hỗ trợ hiện nay chủ yếu tập trung vào tín dụng, thuế và thị trường. Trong khi đó, chi phí R&D ban đầu vẫn là rào cản với nhiều doanh nghiệp muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghệ cao.

Việc hỗ trợ trực tiếp một phần chi phí nghiên cứu, sản xuất mẫu thử và đổi mới công nghệ vì vậy được kỳ vọng giúp doanh nghiệp giảm áp lực đầu tư ban đầu, đồng thời tăng khả năng hình thành các sản phẩm phụ trợ bán dẫn và thiết bị điện tử trong nước.

Về dài hạn, TP.HCM kỳ vọng chính sách góp phần thúc đẩy nội địa hóa chuỗi cung ứng công nghệ cao và tăng sự tham gia của doanh nghiệp Việt trong ngành bán dẫn.

Dự thảo sẽ tiếp tục được hoàn thiện trước khi UBND TP.HCM xem xét và trình HĐND thành phố quyết định.