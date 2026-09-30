Thông xe nút giao Trì Bình: Mở lối kết nối mới cho Khu Kinh tế Dung Quất

Mắt xích giải tỏa "điểm nghẽn" hạ tầng

Theo thông báo của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), nút giao Dung Quất (Km101+737,87) sẽ chính thức vận hành và tổ chức thu phí kể từ 00 giờ 00 phút ngày 01/10/2026. Với chiều dài khoảng 1,7 km và tổng mức đầu tư xấp xỉ 100 tỷ đồng, nút giao Trì Bình được thiết kế làm cửa ngõ giao thông trực tiếp kết nối cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vào trung tâm Khu Kinh tế (KKT) Dung Quất.

0 giờ ngày 1/10, nút giao cao tốc Trì Bình - Dung Quất chính thức được thông xe.

Trải qua gần 30 năm hình thành và phát triển, KKT Dung Quất đã từng bước hoàn thiện hạ tầng nội khu và các tuyến kết nối Quốc lộ 1A cũng như đường Trì Bình - Cảng Dung Quất. Tuy nhiên, việc tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đưa vào vận hành trước đó nhưng lại thiếu nút giao trực tiếp vào phía Bắc Quảng Ngãi đã khiến lợi thế vận tải liên vùng chưa được phát huy. Nhiều doanh nghiệp tại KKT nhiều năm qua phải di chuyển vòng vèo qua các tuyến đường phụ, gia tăng chi phí logistics và thời gian vận chuyển.

Do đó, việc thông xe của nút giao Trì Bình chính là "mắt xích" quan trọng hoàn thiện chuỗi liên kết đa phương thức với cao tốc liên vùng, đường bộ nội khu, cảng biển nước sâu và các khu công nghiệp trọng điểm. Từ đây, dòng phương tiện vận tải hàng hóa từ các tỉnh miền Trung có thể tiếp cận thẳng vào vùng lõi sản xuất Dung Quất, giúp tối ưu hóa chi phí vận hành và mở ra hướng tuyến tiếp cận mới đầy linh hoạt.

Việc tạo điều kiện thuận trong giao thông góp phần tạo động lực phát triển mới cho KKT Dung Quất và đặc biệt là các doanh nghiệp đang hoạt động.

Đối với các hạt nhân công nghiệp tại Dung Quất, việc thông tuyến cao tốc mang lại giá trị thực tiễn vượt xa một công trình giao thông thuần túy. Trong đó, Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất (do Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam - BSR quan lý vận hành) và bước ngoặt cho Dự án Nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất với tổng vốn đầu tư lên tới 36.397 tỷ đồng (tương đương 1,489 tỷ USD). Trong đó, quá trình triển khai một đại dự án quy mô tỷ USD đòi hỏi khối lượng vận chuyển khổng lồ về siêu trường, siêu trọng, máy móc, vật tư thiết bị và lực lượng chuyên gia. Tuyến kết nối cao tốc thông suốt giúp BSR rút ngắn đáng kể thời gian tiếp cận công trường, nâng cao hiệu quả chuỗi logistics và mở rộng khả năng phân phối các sản phẩm hóa dầu, nhiên liệu sinh học B5 ra thị trường miền Trung - Tây Nguyên.

Thông tuyến nút giao Trì Bình - Dung Quất lên cao tốc mở ra động lực mới cho việc đẩy mạnh dự án NCMR NMLD Dung Quất.

Một “mảnh ghép” khác là mở ra cơ hội cho Công ty TNHH một thành viên Đóng tàu và Công nghiệp Cơ khí Dầu khí (PVSM) với ngành cơ khí nặng. Trong đó, hoạt động chính của PVSM gắn liền với các đơn hàng đóng mới, sửa chữa tàu biển và cấu kiện cơ khí kích thước lớn. Ngành công nghiệp này đòi hỏi sự kết nối chặt chẽ giữa nguồn vật tư thép tấm, linh kiện máy móc, nhà cung cấp phụ trợ và dịch vụ vận tải cảng biển. Việc kết nối trực tiếp cao tốc với cảng nước sâu Dung Quất giúp PVSM dễ dàng liên kết với các đối tác trong và ngoài tỉnh, tối ưu hóa hành trình vận chuyển thiết bị nặng và nâng cao năng lực cạnh tranh khi đấu thầu các dự án đóng tàu quốc tế.

Mảnh ghép thúc đẩy hình thành Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng quốc gia

Tính đến tháng 8/2026, KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đã thu hút 441 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt gần 19,67 tỷ USD (trong đó có 63 dự án FDI). Riêng 8 tháng đầu năm 2026, khu vực này đã thu hút mới và tăng thêm hơn 491 triệu USD. Với quy mô lao động hiện tại đạt khoảng 75.000 người riêng tại Dung Quất, nhu cầu về hạ tầng kỹ thuật, logistics và nhà ở xã hội đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập KKT Dung Quất, ông Lương Kim Sơn - Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đã nhấn mạnh, nguyên tắc phát triển giai đoạn mới là "hạ tầng phải đi trước một bước”. Do đó, việc hoàn thành nút giao Trì Bình kết nối cao tốc được xem là góp phần hoàn thiện hạ tầng của tỉnh Quảng Ngãi.

Ở tầm nhìn chiến lược, việc đưa nút giao Trì Bình vào khai thác còn đóng vai trò là hạ tầng nền tảng để Quảng Ngãi thực hiện mục tiêu lớn hơn là hình thành Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng quốc gia tại KKT Dung Quất. Theo Đề án đang được Quảng Ngãi cùng các bộ, ngành thúc đẩy, trung tâm này không chỉ dừng lại ở lọc hóa dầu truyền thống mà hướng tới hệ sinh thái công nghiệp năng lượng tích hợp. Chuỗi giá trị mới sẽ bao gồm khí tự nhiên, LNG, điện, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn và sản xuất carbon thấp, trong đó NMLD Dung Quất đóng vai trò hạt nhân trung tâm.

Hạ tầng giao thông hoàn thiện góp phần kết nối hệ sinh thái công nghiệp - logistics của Quảng Ngãi và các KKT lân cận.

Một trung tâm năng lượng tầm cỡ quốc gia không thể đứng độc lập nếu thiếu mạng lưới giao thông kết nối nguyên liệu, sản xuất, kho chứa và thị trường tiêu thụ. Nút giao Trì Bình đóng vai trò là "trạm luân chuyển" kết nối dòng hàng hóa giữa cao tốc quốc gia với mạng lưới cảng biển Dung Quất, cửa ngõ xuất nhập khẩu hướng ra Biển Đông.

Việc hoàn thành nút giao Trì Bình kết nối cao tốc chính là hành động cụ thể hóa quyết tâm dọn "đường băng" hạ tầng của tỉnh Quảng Ngãi. Khi các điểm nghẽn về giao thông, giải phóng mặt bằng, đất sạch và dịch vụ logistics được tháo gỡ đồng bộ, KKT Dung Quất được nhận định sẽ chuyển mình từ một khu vực tập trung các nhà máy đơn lẻ thành một hệ sinh thái công nghiệp - logistics - năng lượng xanh có sức lan tỏa mạnh mẽ.