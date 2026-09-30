Vinh danh 4 đề án phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ

Bốn đề án phát triển tiêu biểu, góp phần thúc đẩy thực hành nông nghiệp sinh thái, hữu cơ và phát triển hệ thống thực phẩm bền vững được vinh danh tại lễ bế mạc khóa học.

Khai mạc ngày 7/5, chương trình Khóa học tập huấn lãnh đạo nông nghiệp sinh thái tuyển chọn 27 học viên từ gần 70 hồ sơ đăng ký trên cả nước, đến từ các doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và tổ chức phi chính phủ. Trong khóa học, các học viên tham gia hai đợt tập huấn trực tiếp, bốn buổi chuyên đề trực tuyến và thực hiện sáu bài tập.

Trọng tâm chương trình là xây dựng đề án phát triển gắn với những vấn đề thực tiễn tại tổ chức, địa phương và cộng đồng. Các đề án được đánh giá về tính khả thi, nguồn lực thực hiện, lộ trình phát triển và tác động đối với dinh dưỡng, sinh kế, khả năng chống chịu.

Bà Patricia Flores, đại diện IFOAM - Organics International, đánh giá cao nỗ lực của các học viên trong việc phát triển ý tưởng thành các đề án cụ thể.

Bà Patricia Flores đại diện Liên đoàn quốc tế các phong trào nông nghiệp hữu cơ (IFOAM - Organics International) đánh giá cao nỗ lực của các học viên trong việc chuyển hóa ý tưởng thành đề án cụ thể, tập trung vào những vấn đề thiết thực như thực phẩm học đường, phát triển sinh kế cộng đồng, bảo tồn tri thức bản địa và củng cố niềm tin của người tiêu dùng.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức vinh danh bốn học viên có đề án phát triển tiêu biểu qua đánh giá của tập thể lớp. Các học viên được nhận quà hỗ trợ dự án từ Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (VOAA) và Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Đức (Naturland).

Trong đó, học viên Đỗ Thành Vinh xây dựng đề án “Trao quyền cho học sinh tham gia kiến tạo hệ thống thực phẩm học đường bền vững thông qua việc áp dụng các nguyên tắc PGS”. Đề án hướng tới phát huy vai trò của học sinh trong cải thiện chất lượng bữa ăn, nâng cao nhận thức dinh dưỡng và giảm lãng phí thực phẩm, đồng thời vận dụng các nguyên tắc của Hệ thống bảo đảm cùng tham gia (PGS) vào giám sát và quản trị thực phẩm học đường.

Đề án của học viên Nguyễn Thị Mai Hồng tập trung phát triển vùng nguyên liệu và chuỗi giá trị trà hoa cúc hữu cơ gắn với sinh kế cộng đồng dân tộc thiểu số tại khu vực lòng hồ Đà Bắc. Mô hình kết nối sản xuất nông nghiệp với tài nguyên cảnh quan, tri thức bản địa và sự tham gia của cộng đồng, trong đó có phụ nữ vùng cao.

Hai đề án còn lại tập trung phát triển mô hình vườn rừng, nông lâm kết hợp nhằm đa dạng hóa sinh kế, thúc đẩy đa dạng sinh học và thí điểm tăng cường “hạ tầng niềm tin” cho thực phẩm hữu cơ tại đô thị thông qua kết nối trực tiếp người sản xuất với người tiêu dùng.

Qua đánh giá, các giảng viên khuyến nghị học viên tiếp tục hoàn thiện phương án vận hành, xác định rõ nhóm hưởng lợi, xây dựng chỉ số đo lường tác động, tính toán nguồn lực và tăng cường kết nối thị trường. Việc bảo đảm khả năng duy trì hoạt động sau khi kết thúc hỗ trợ ban đầu cũng được nhấn mạnh.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Tiến sĩ khoa học Hà Phúc Mịch, Chủ tịch VOAA, đánh giá kết quả khóa học là dấu mốc có ý nghĩa trong hợp tác đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp hữu cơ. Ông ghi nhận sự đồng hành của các đối tác và nỗ lực của học viên, đồng thời mong muốn mỗi người tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân, lan tỏa tri thức và thực hành nông nghiệp sinh thái, hữu cơ tại địa phương.

Tiến sĩ khoa học Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (VOAA), phát biểu tại lễ bế mạc khóa học.

Bà Patricia Flores cũng ghi nhận tiềm năng và vai trò của Việt Nam trong chuyển đổi hệ thống thực phẩm ở Đông Nam Á, đồng thời khuyến khích các học viên tiếp tục hoàn thiện sáng kiến, chuẩn bị nội dung chia sẻ tại Đại hội Hữu cơ thế giới năm 2027 ở Philippines.

Đại diện học viên, anh Nguyễn Trương Quang Huy cho biết khóa học giúp anh thay đổi cách nhìn về chuyển đổi nông nghiệp, nhận ra rằng những thay đổi có thể bắt đầu từ tư duy và hành động nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Anh bày tỏ mong muốn tiếp tục triển khai kế hoạch và duy trì kết nối với giảng viên, các học viên.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức trao chứng nhận hoàn thành chương trình cho 27 học viên, tri ân đội ngũ giảng viên và các đơn vị đồng hành. Sau khóa học, các học viên sẽ tiếp tục hoàn thiện, triển khai đề án và duy trì mạng lưới kết nối, góp phần đưa các sáng kiến nông nghiệp sinh thái, hữu cơ vào thực tiễn.