Hiệu lệnh xuất quân

Không gian đô thị TPHCM phát triển dọc sông Sài Gòn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Năm 2026 là năm đầu tiên TPHCM vận hành theo địa giới hành chính mới, với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và một mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Trong 9 tháng qua, thành phố đã bứt lên mạnh mẽ, với tăng trưởng cao nhất trong một thập niên; dòng vốn ngoại thuộc tốp dẫn đầu cả nước; niềm tin của nhà đầu tư đã trở lại.

Tuy nhiên, phải nhìn nhận: chúng ta chưa đạt kịch bản. Mọi phần thiếu hụt đang dồn về quý 4, ngay khi Luật Phát triển đô thị bước vào đời sống.

Quy hoạch mới của TPHCM vẫn chờ phê duyệt, khi lõi trung tâm cần được giãn bớt tầng cao; khu công nghiệp cũ cần chuyển đổi công năng. Chúng ta đứng trước những bài toán nan giải: những tuyến metro cần lời giải về vốn; những khu nhà trên và ven kênh rạch đang chờ đổi thay; ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm không còn là nỗi trăn trở của người dân... Tất cả đều là câu chuyện của phát triển đô thị. Tất cả đều cần một nền tảng pháp lý đủ mạnh, đủ rõ. Nếu nắm bắt tốt, luật trở thành đòn bẩy, nếu chậm trễ, luật chỉ nằm trên giấy.

Có luật mới, TPHCM như con tàu lớn vừa được trao tấm hải đồ. Nhưng hải đồ trong tay mà tàu vẫn neo ở bến, chờ trời yên biển lặng, thì biển lớn mãi chỉ là giấc mơ. Kế hoạch đã có. Tinh thần đã rõ: khẩn trương, quyết liệt, không cầu toàn. Việc đã rõ thì làm ngay. Việc chưa rõ thì làm cho rõ. Không thể chờ một bộ hướng dẫn hoàn hảo rồi mới bắt tay vào việc.

Mỗi ngày chậm trễ là thêm một ngày cơ hội trôi qua, nhà đầu tư đứng chờ. Đưa luật vào cuộc sống cũng như một dàn nhạc giao hưởng. Mỗi người một nhạc cụ, cả thành phố phải chung một bản nhạc, một nhịp phách. Chỉ một bè lạc nhịp, cả bản nhạc sẽ chênh vênh.

Với cán bộ, đây là phép thử năng lực thực thi. Chỉ đạo đi trước mà thực hiện không theo kịp thì “nói không đi đôi với làm”: nghe quyết liệt nhưng không ra sản phẩm.

Với doanh nghiệp, đây là lời mời đồng hành. Hãy cùng thành phố chỉnh trang, tái thiết đô thị, xây nhà ở xã hội, chuyển đổi khu công nghiệp. Hãy biến cam kết thành công trường, biến vốn trên giấy thành những khu phố mới.

Với người dân, phát triển đô thị là vì chính mình, vì con em mình. Đồng thuận, góp ý, giám sát của người dân là nguồn lực quý nhất. Đô thị chỉ thực sự sống khi mỗi người coi đó là ngôi nhà chung.

Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, nhưng đủ nếu cả hệ thống cùng chuyển động. Không điều chỉnh mục tiêu, chỉ điều chỉnh cách làm. Phải hiểu luật đến nơi đến chốn, phải nói thật về năng lực của mình, không nhận việc rồi để đó. Mỗi nhiệm vụ là một cam kết có địa chỉ: một việc, một đầu mối, một thời hạn.

Luật Phát triển đô thị không phải đích đến, mà là điểm xuất phát cho một TPHCM hiện đại, xanh, đáng sống. Thước đo thật sự là con đường thông thoáng, khu phố hết ngập, những căn nhà xã hội được trao tay; và trên hết là chất lượng sống của mỗi người dân.

Thành phố mang tên Bác chưa bao giờ lùi bước trước thử thách. Hiệu lệnh đã phát. Giờ là lúc tăng tốc, bứt phá, về đích với tinh thần không chờ đợi, không né tránh, không đùn đẩy. Hãy bắt tay vào việc, ngay từ hôm nay!