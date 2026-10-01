Giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng (Ban Chỉ đạo 751) chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo. (Ảnh: chinhphu.vn)

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các nhiệm vụ phải xác định rõ trách nhiệm, công việc, thời hạn và kết quả. Những việc thuộc thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương phải chủ động giải quyết, không đùn đẩy, né tránh. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc pháp luật chưa có quy định, cơ quan quản lý chuyên ngành phải chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý hoặc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật. Bộ Tài chính được giao rà soát, hoàn thiện nội dung, biểu mẫu, trường thông tin của Hệ thống 751, bảo đảm dữ liệu khoa học, thống nhất, đầy đủ, thuận lợi cho cập nhật, khai thác và theo dõi tiến độ.

Các địa phương có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, chính xác tình hình xử lý dự án trên hệ thống. Đối với 1.131 dự án đang được các bộ, ngành, địa phương tiếp tục xử lý theo thẩm quyền, Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Tài chính phân loại theo từng bộ, ngành, địa phương, thống nhất thời hạn hoàn thành và đưa vào kế hoạch theo dõi, đôn đốc. Đối với 158 dự án được đề xuất thuộc thẩm quyền xử lý của Trung ương, các bộ, cơ quan phải làm rõ từng vướng mắc, căn cứ pháp luật và phương án xử lý; nêu cụ thể vướng ở quy định nào, cần sửa văn bản pháp luật nào, hình thức sửa, cơ quan chủ trì và thời hạn thực hiện.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh thước đo cuối cùng không chỉ là số lượng dự án đã có phương án xử lý. Sau khi được tháo gỡ, các dự án phải thật sự được triển khai, đi vào hoạt động, khai thác hiệu quả, tạo việc làm, giá trị gia tăng…