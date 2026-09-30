Thanh tra Chính phủ nói gì về 5 dự án nhà ở tại 3 tỉnh, thành của Nam Long và các công ty liên quan?

Theo thông báo Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản tại một số dự án do Công ty CP đầu tư Nam Long làm nhà đầu tư hoặc chủ đầu tư được Thanh tra Chính phủ ban hành ngày 23/9 vừa qua, 5 dự án được thanh tra tại 3 tỉnh, thành trên có quy mô 20.064 căn nhà các loại và phần lớn đã được bán trong giai đoạn 2020-2025.

Mặc dù Công ty CP đầu tư Nam Long đã nộp ngân sách Nhà nước đối với 5 dự án được thanh tra khoảng 2.538 tỷ đồng, nhưng tại Dự án khu nhà ở Nguyên Sơn, khi cấp “sổ hồng” cho Công ty CP bất động sản Nguyên Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) TP Hồ Chí Minh đã tính thiếu tiền sử dụng đất đối với hơn 137m² đất. Khi thanh tra vào cuộc, ngày 30/6 vừa qua Công ty CP bất động sản Nguyên Sơn đã nộp 1,55 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Dự án bị thanh tra tại Đồng Nai đã mang tên thương mại mới.

Tại Dự án Đồng Nai Waterfront, năm 2025 dự án được điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, làm tăng 10.387m² đất ở. Đến thời điểm thanh tra vào tháng 6/2026 các cơ quan chuyên môn của TP Đồng Nai chưa xác định, thu tiền sử dụng đất bổ sung đối với diện tích này.

Tại Dự án Khu dân cư Akari Hoàng Nam, Công ty CP đầu tư Nam Long giữ lại một Club house diện tích 280m² để kinh doanh nhưng chưa nộp khoảng 357 triệu đồng kinh phí bảo trì. Ngày 20/7 doanh nghiệp nộp 357 triệu đồng vào tài khoản kinh phí bảo trì.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra một số nội dung liên quan đến việc đưa bất động sản vào kinh doanh. Cụ thể, tại Dự án khu tái định cư và khu cao tầng đa chức năng, chủ đầu tư đưa bất động sản vào kinh doanh khi chưa hoàn thành hạ tầng. Tại Dự án khu dân cư Akari Hoàng Nam, chủ đầu tư bàn giao nhà cho khách hàng khi trạm y tế chưa được xây dựng.

Công ty CP Nam Long và Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai ký hợp đồng bán sản phẩm trước thời điểm công khai thông tin về bất động sản. Đối với Dự án khu dân cư Akari Hoàng Nam, Công ty CP đầu tư Nam Long ký hợp đồng bán căn hộ tại Block D khi chưa có bảo lãnh ngân hàng. Riêng Dự án Đồng Nai Waterfront, hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai chưa ghi thời hạn sử dụng đất.

Đường vào dự án IZUMI tại Đồng Nai.

Ngoài ra, chủ đầu tư Dự án khu nhà ở Nguyên Sơn và Dự án khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông Southgate chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp “sổ hồng” cho người mua nhà. Việc công khai, báo cáo thông tin dự án cũng còn nội dung chưa thực hiện đầy đủ. Sau khi khởi công các block A, B, D, E, G, H thuộc dự án nhà ở xã hội tại Dự án khu nhà ở Nguyên Sơn, Công ty CP bất động sản Nguyên Sơn chưa đăng tải thông tin dự án tại báo là cơ quan ngôn luận của chính quyền địa phương; thông tin trên sàn giao dịch bất động sản của công ty cũng chưa nêu thời gian kết thúc nhận đơn đăng ký.

Dự án khu dân cư Akari Hoàng Nam cũng chưa được Công ty CP đầu tư Nam Long thực hiện thông tin, báo cáo định kỳ hằng tháng, hằng quý về nhà ở và thị trường bất động sản tới Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh

Dự án Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông Southgate được UBND tỉnh Long An (cũ) đã chấp thuận chuyển nhượng một phần dự án. Tuy nhiên, Công ty CP đầu tư Nam Long VCD và Công ty Cổ phần Southgate ký hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án trước khi quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt. Mặc dù dự án sau đó được điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 để cập nhật các quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt. Nhưng đến khi thanh tra vào cuộc, các cơ quan chuyên môn của tỉnh Tây Ninh chưa xác định, thu tiền sử dụng đất bổ sung.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu các địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát hồ sơ, tài liệu để đánh giá, xác định rõ tính chất, mức độ, hậu quả và biện pháp xử lý đối với một số vấn đề còn cần làm rõ. Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND TP Hồ Chí Minh, TP Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh chỉ đạo rà soát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến các dự án do Công ty CP đầu tư Nam Long làm nhà đầu tư, chủ đầu tư. Kiểm tra từng hành vi được nêu trong kết luận để xác định thời điểm thực hiện, chủ thể vi phạm, quy định và thời hiệu xử phạt; xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi còn thời hiệu, đủ điều kiện xử phạt và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

UBND các địa phương phải báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra kèm tài liệu chứng minh về Thanh tra Chính phủ trước ngày 31/12 để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra.