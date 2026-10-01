Điểm tin '5 phút biết hết' sáng 1-10: Tập trung đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, công trình

*Tập trung đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, công trình

Sáng 30-9, Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án, công trình trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức kết luận buổi làm việc với các đơn vị, sở, ngành. Ảnh: Trần Danh

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đang thực hiện công tác bồi thường, GPMB đối với 300 dự án, liên quan hơn 48 ngàn hộ dân, trên diện tích 16 ngàn hécta. Trong đó, có 211 dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và 89 dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách.

Đối với 25 dự án GPMB trọng điểm (gồm 15 dự án theo Quyết định số 822-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và 10 dự án do UBND thành phố theo dõi, chỉ đạo), đến nay có 7 dự án đạt trên 90% mặt bằng. Bên cạnh đó, 4 dự án có tỷ lệ bàn giao mặt bằng dưới 90%; 7 dự án mới triển khai công tác bồi thường từ tháng 7-2026 và 7 dự án đang lập chủ trương đầu tư, chưa thực hiện công tác bồi thường.

Toàn thành phố hiện có gần 8,8 ngàn lô tái định cư đã hoàn thành hạ tầng và hơn 6,6 ngàn lô đang triển khai xây dựng. Trong khi đó, nhu cầu tái định cư giai đoạn 2026-2030 dự kiến gần 22 ngàn lô, cho thấy áp lực rất lớn trong việc bảo đảm quỹ tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm.

Để tạo chuyển biến rõ nét trong những tháng cuối năm, Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức đề nghị tập trung nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu trong công tác bồi thường, GPMB, hỗ trợ tái định cư. Bên cạnh đó, sớm hoàn thiện cơ chế hoạt động của Ban Chỉ đạo GPMB và kế hoạch tiến độ từng dự án. Đối với những vướng mắc về tái định cư, bảo đảm phương án bố trí có tính khả thi, các đơn vị, sở, ngành, địa phương rà soát tổng thể nhu cầu và khả năng đáp ứng tái định cư. Về các vướng mắc trong chính sách và thủ tục đất rừng, các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, chủ động làm việc với cơ quan có thẩm quyền để sớm có hướng xử lý…

*Đồng Nai xây dựng Đề án Phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 30-9, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn chủ trì buổi làm việc về Đề án Phát triển thể thao thành tích cao thành phố Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và rà soát nhiệm vụ năm 2027 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn chủ trì buổi làm việc. Ảnh: An Nhơn

Theo dự thảo đề án, Đồng Nai sẽ tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống đào tạo các môn thể thao thành tích cao, ưu tiên những môn nằm trong chương trình thi đấu của Olympic, ASIAD, SEA Games, Đại hội Thể thao toàn quốc và hệ thống giải quốc gia; đồng thời chú trọng các môn thể thao có truyền thống, thế mạnh của địa phương. Đến năm 2030, Đồng Nai phấn đấu có 1-2 vận động viên (VĐV) được triệu tập vào đội tuyển quốc gia tham dự Olympic và 3-5 VĐV tham dự ASIAD; duy trì số lượng huấn luyện viên, VĐV được triệu tập vào đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games và đạt huy chương. Tầm nhìn đến năm 2045, Đồng Nai phấn đấu nâng số VĐV được triệu tập vào đội tuyển quốc gia tham dự Olympic lên 3-5 người, ASIAD 5-7 người và đạt huy chương...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện đề án theo hướng cụ thể, chặt chẽ và có tính khả thi cao. Trong đó, cần đánh giá rõ hơn thực trạng thể thao thành tích cao của Đồng Nai hiện nay, làm cơ sở xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp. Đề án cũng cần thể hiện rõ việc tiếp tục phát huy những môn thể thao đang là thế mạnh của Đồng Nai, đồng thời có giải pháp đầu tư, phát triển phù hợp, hiệu quả đối với từng môn…

*Tháng 11, Đồng Nai tổ chức Tuần lễ văn hóa, thể thao và du lịch

Sáng 30-9, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn chủ trì buổi làm việc với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tổ chức Tuần lễ văn hóa, thể thao và du lịch hưởng ứng Ngày văn hóa Việt Nam lần thứ I, năm 2026 trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Lê Thị Ngọc Loan báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: My Ny

Theo dự thảo kế hoạch, Tuần lễ văn hóa, thể thao và du lịch sẽ diễn ra trong tháng 11 với chủ đề: Hồn Việt - Sắc Đồng Nai - Vươn mình cùng đất nước. Tuần lễ sẽ có chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao và quảng bá du lịch đa dạng như: Không gian Hồn Việt - Sắc Đồng Nai; Bếp Việt - Vị Đồng Nai; giới thiệu, quảng bá sản phẩm thủ công mỹ nghệ… Dự kiến, lễ khai mạc tuần lễ diễn ra tối 24-11 tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Đồng Nai.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham gia tuần lễ thống nhất quy mô, nội dung hoạt động, phương án tổ chức các gian hàng trưng bày và sớm cung cấp thông tin cho các đơn vị triển khai thực hiện. Sở Công thương chuẩn bị sản phẩm gốm phục vụ trưng bày, trang trí dọc tuyến đường trình diễn thời trang... Các hoạt động trong tuần lễ phải gắn với những giá trị văn hóa đặc trưng của Đồng Nai, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và nâng cao hình ảnh, vị thế của Đồng Nai.

*Rà soát thực trạng các công trình thủy lợi

Sáng 30-9, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên chủ trì buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các sở, ngành, đơn vị liên quan về tình hình triển khai công tác thủy lợi trên địa bàn thành phố.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên chủ trì buổi làm việc. Ảnh: B.Nguyên

Toàn thành phố Đồng Nai hiện có 254 công trình thủy lợi, gồm: 87 hồ chứa nước, 73 đập, 46 trạm bơm và 48 loại hình công trình khác; trong đó có 8 công trình đã ngưng hoạt động, 5 công trình đang xây dựng. Cũng trong số đó có 26 công trình lớn, 64 công trình vừa và 164 công trình nhỏ.

Giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn thành phố đã đầu tư, sửa chữa, nâng cấp 19 công trình thủy lợi, với tổng mức đầu tư 1.655 tỷ đồng. Trên địa bàn thành phố đang triển khai thực hiện 68 dự án.

Với các công trình thủy lợi của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đồng Nai, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên yêu cầu doanh nghiệp rà soát về hồ sơ các hồ chứa nước. Bên cạnh đó, yêu cầu doanh nghiệp rà soát tình hình gia cố, nạo vét, sửa chữa các hồ chứa nước; trên cơ sở đó đề xuất những dự án cấp bách vừa phục vụ thủy lợi, vừa phục vụ nước sạch cần đầu tư; đánh giá thứ tự ưu tiên của các dự án cấp bách để xây dựng lộ trình thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát lại các công trình, dự án thủy lợi do xã, phường quản lý; tập trung rà soát lại thực trạng các công trình thủy lợi, làm cơ sở để đề xuất đầu tư cho giai đoạn mới…

*Triển khai thi công khắc phục nứt cục bộ mặt đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong ngày 1-10

Ngày 30-9, liên danh nhà thầu thi công gói thầu số 18, Dự án Thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cho biết, ngày 1-10 sẽ huy động nhân lực, máy móc tiến hành khắc phục tình trạng lún, nứt cục bộ mặt đường tại khu vực sông Buông, phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai.

Việc thi công khắc phục tình trạng lún, nứt cục bộ mặt đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua khu vực sông Buông, phường Phước Tân sẽ triển khai trong ngày 1-10. Ảnh: CTV

Theo đó, nhà thầu sẽ cắt bóc lớp bê tông hiện hữu và thảm lại nhựa khu vực đường bị nứt. Dự kiến việc khắc phục vết nứt sẽ hoàn thành trong ngày 1-10. Nhà thầu không thi công ban đêm để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Theo đại diện liên danh nhà thầu thi công gói thầu số 18, đoạn đường bị nứt là khu vực có địa chất yếu (dưới là lòng sông Buông), phải đắp đất cao (khoảng 8,7m).

Để đánh giá hiện tượng lún, nứt cục bộ mặt đường, trong tháng 9-2026, đơn vị tư vấn thiết kế đã tiến hành khoan địa chất tại phạm vi lún, nứt làm cơ sở đánh giá và đưa ra phương án xử lý nhằm đảm bảo ổn định nền đường và an toàn trong quá trình sử dụng.

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