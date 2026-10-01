Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa khảo sát vị trí đề xuất đầu tư các dự án điện mặt trời nổi trên lòng hồ thủy điện

Theo đề xuất, dự án điện mặt trời nổi lòng hồ thủy điện Bình Long có công suất 10 MW, sử dụng khoảng 10,16 ha diện tích mặt nước; tổng mức đầu tư 190 tỷ đồng. Dự án điện mặt trời nổi lòng hồ thủy điện Tiên Thành có công suất 20 MW, diện tích sử dụng khoảng 20,12 ha; tổng mức đầu tư 340 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa chỉ đạo tại hiện trường đối với đề xuất dự án điện mặt trời nổi lòng hồ thủy điện Bình Long.

Qua khảo sát, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa thống nhất chủ trương chung nghiên cứu phát triển điện mặt trời trên mặt nước gắn với các công trình thủy điện hiện có theo hướng tận dụng hiệu quả mặt nước, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống đấu nối và truyền tải điện đã được đầu tư; qua đó bổ sung nguồn điện, khai thác thêm dư địa tăng trưởng và nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng. Việc nghiên cứu, đề xuất dự án phải được thực hiện thận trọng, đầy đủ cơ sở pháp lý và kỹ thuật; đánh giá kỹ ảnh hưởng đến an toàn công trình thủy điện, dòng chảy, khả năng thoát lũ, môi trường, cảnh quan và các định hướng phát triển khác của khu vực. Phương án bố trí các tấm pin phải lựa chọn những vị trí phù hợp, hạn chế thấp nhất tác động đến cảnh quan và hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Xác định dự án điện mặt trời nổi lòng hồ thủy điện Bình Long là dự án triển khai trước làm mô hình điểm để xem xét nhân rộng tại các công trình thủy điện có điều kiện phù hợp. Giao Sở Công thương phối hợp với các cơ quan, đơn vị và nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện phương án đầu tư, quy mô, công suất, giải pháp kỹ thuật, phương án đấu nối, an toàn công trình, thoát lũ và các thủ tục liên quan. UBND xã Hòa An khẩn trương nghiên cứu, triển khai xây dựng khu tái định cư, sử dụng nguồn vốn vay Quỹ phát triển đất, để từng bước di dời, bố trí ổn định dân cư tại khu vực Mã Quan, Nà Tẻng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa khảo sát thực tế vị trí đề xuất đầu tư dự án điện mặt trời nổi trên lòng hồ thủy điện Tiên Thành.

Đối với dự án điện mặt trời nổi lòng hồ thủy điện Tiên Thành, đề nghị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn khẩn trương khảo sát kỹ toàn bộ khu vực có khả năng bố trí điện mặt trời, lựa chọn phương án có hiệu quả và ít tác động nhất; làm rõ quy mô, công suất, nhu cầu sử dụng mặt nước, tổng mức đầu tư, phương án đấu nối và hiệu quả kinh tế của dự án.

Quá trình nghiên cứu phải đặc biệt lưu ý yếu tố cảnh quan và định hướng phát triển lâu dài của khu vực; không bố trí dàn trải, manh mún. Sở Công thương phối hợp với các cơ quan chuyên môn và địa phương đánh giá đầy đủ giữa hiệu quả phát triển năng lượng với yêu cầu bảo vệ cảnh quan, môi trường và khả năng phát triển các ngành, lĩnh vực khác trước khi tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét. Tham mưu thành lập tổ công tác liên ngành để tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh các dự án điện mặt trời gắn với công trình thủy điện.