Hermès mất đà

Tăng trưởng doanh thu Hermès chậm hơn dự báo trong quý III. Ảnh: Reuters.

Trong 3 tháng kết thúc vào cuối tháng 9, doanh thu Hermès tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 4,1 tỷ euro theo tỷ giá cố định, thấp hơn mức tăng 5,2% mà giới phân tích dự báo. Theo Reuters, đây là mức tăng doanh thu theo quý thấp nhất của hãng kể từ đầu năm 2020, thời điểm đại dịch khiến các cửa hàng trên toàn cầu phải đóng cửa.

“Bất chấp môi trường kinh doanh phức tạp, Hermès vẫn duy trì tăng trưởng có lợi nhuận và kiên định với định hướng của mình”, Chủ tịch điều hành Axel Dumas cho biết. Tập đoàn đồng thời tái khẳng định mục tiêu tăng trưởng doanh thu trong trung hạn, tính theo tỷ giá cố định.

Giám đốc tài chính Eric du Halgouët thừa nhận Trung Quốc, thị trường lớn nhất của Hermès, đang đối mặt với điều kiện kinh doanh rất khó khăn. Tuy nhiên, ông cho biết hãng vẫn tin tưởng vào triển vọng dài hạn và sẽ tiếp tục đầu tư tại đây. Hoạt động kinh doanh trong tháng 10 đến nay nhìn chung vẫn theo xu hướng của quý trước.

Đồ da vẫn tăng trưởng, các ngành hàng khác hụt hơi

Hermès đã vượt trội so với phần lớn ngành hàng xa xỉ trong nhiều năm nhu cầu hàng cao cấp suy yếu, nhờ tệp khách hàng trung thành và giàu có. Tuy nhiên, khả năng chống chịu của hãng đang bị thử thách khi sức mua tại các thị trường trọng điểm chững lại, còn khoảng cách giữa mảng đồ da và những ngành hàng khác ngày càng lớn, Financial Times cho biết.

“Đà tăng trưởng của mảng đồ da đã tăng tốc trở lại, nhưng sự tụt hậu của các ngành hàng khác cũng trở nên nghiêm trọng chưa từng thấy”, James Grzinic, chuyên gia phân tích tại Jefferies, nhận định.

Trong quý III, doanh thu mảng đồng hồ giảm 6%, còn lụa và dệt may chỉ tăng 1,4%. Trong khi đó, doanh thu nước hoa và mỹ phẩm tăng 7,5%. Diễn biến trái chiều cho thấy sức hút của các dòng túi xách chủ lực chưa lan tỏa đồng đều sang toàn bộ danh mục sản phẩm.

Doanh thu mảng đồng hồ giảm 6%. Ảnh: Reuters.

Reuters cho biết nhu cầu yếu tại Trung Quốc tập trung đáng kể ở nhóm phụ kiện có sản lượng lớn như thắt lưng, găng tay và kẹp tóc. Đây cũng là những sản phẩm có giá tiếp cận dễ hơn, thường là lựa chọn đầu tiên của khách hàng muốn mua hàng hiệu Hermès.

Triển vọng ngành xa xỉ còn chịu sức ép từ những yếu tố kinh tế rộng hơn. Người tiêu dùng Trung Quốc chiếm khoảng 1/5 tổng chi tiêu hàng xa xỉ toàn cầu, theo Reuters.

Tuy nhiên, nhu cầu đã suy yếu rõ rệt kể từ đại dịch, trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc gặp khó khăn và các biện pháp siết thuế đối với giới giàu có làm gia tăng tâm lý thận trọng trong chi tiêu.

Cổ phiếu lao dốc, nhà đầu tư thận trọng

Cổ phiếu Hermès giảm gần 6% khi mở cửa phiên giao dịch sau khi kết quả kinh doanh được công bố, đưa mức giảm từ đầu năm lên khoảng 39% và vốn hóa thị trường xuống 135 tỷ euro.

Các doanh nghiệp xa xỉ lớn khác cũng chịu áp lực: cổ phiếu LVMH giảm 39% trong năm 2026, còn Kering, tập đoàn sở hữu Gucci, mất 29%. Richemont, chủ sở hữu Cartier và Van Cleef & Arpels, tăng khiêm tốn 1,5%, nhờ nhu cầu trang sức tương đối vững vàng.

Đầu tháng 10, LVMH báo cáo doanh thu quý III chỉ tăng 1%, do nhu cầu yếu đối với các sản phẩm thời trang và đồ da chủ lực. Kết quả này làm dấy lên lo ngại về một mùa công bố báo cáo kinh doanh khó khăn của toàn ngành xa xỉ.

Không chỉ Hermès, các doanh nghiệp xa xỉ khác cũng ghi nhận mức độ tăng trưởng thấp so với kỳ vọng. Ảnh: Reuters.

Dù Trung Quốc và Trung Đông gặp khó, Hermès vẫn ghi nhận tăng trưởng tại nhiều thị trường khác. Doanh thu ở châu Âu, không bao gồm Pháp, tăng 9,5%, được hỗ trợ bởi kết quả tích cực tại cửa hàng flagship mới trên phố Bond, London.

Thị trường châu Mỹ tăng 8,8%, trong khi doanh thu tại châu Á - Thái Bình Dương, không bao gồm Nhật Bản, gần như đi ngang. Riêng Trung Đông giảm 4,5% trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp diễn.

Ban lãnh đạo Hermès cho biết thời trang, đồng hồ và giày dép là những ngành hàng chịu ảnh hưởng rõ nhất tại Trung Quốc, khi lượng khách đến cửa hàng giảm. Để thúc đẩy tăng trưởng, hãng kỳ vọng các bộ sưu tập mới sẽ tạo thêm sức hút.

Bộ sưu tập thời trang nam đầu tiên của nhà thiết kế Grace Wales Bonner và kế hoạch ra mắt dòng haute couture trong năm 2027 được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa sang mảng thời trang.