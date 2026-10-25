Bộ Y tế đề xuất mới nhất về ghi nhãn hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng diệt khuẩn dùng trong gia dụng, y tế

Theo Bộ Y tế, việc xây dựng Thông tư quy định việc sử dụng hóa chất, quản lý chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng, y tế theo nhiệm vụ được giao tại khoản 3 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư số 24/2026/QH16 là cần thiết nhằm tiếp tục các quy định để quản lý việc sản xuất hóa chất an toàn trong sản xuất chế phẩm và quản lý chất lượng chế phẩm giai đoạn từ 01/3/2026 khi Nghị định số 91/2016/NĐ-CP được bãi bỏ.

Việc này nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, bảo đảm thể chế hóa chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Y tế và làm căn cứ để áp dụng các phương thức kiểm tra nhà nước về chất lượng chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng, y tế.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định việc sử dụng hóa chất, quản lý chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng, y tế. Ảnh: TL

Các yêu cầu về ghi nhãn hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng, y tế

Một trong những điểm đáng lưu ý của dự thảo Thông tư là nội dung quy định về ghi nhãn. Theo dự thảo, việc ghi nhãn, sử dụng nhãn điện tử chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng, y tế lưu thông trong nước, nhập khẩu thực hiện theo quy định về ghi nhãn hàng hóa tại Chương IV Nghị định số 37/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hướng dẫn của hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công Thương và đáp ứng các yêu cầu sau:

Ngoài các nội dung quy định tại điểm a, b, đ, i, k, l và điểm m, số thứ tự 68, Phụ lục I, Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, nhãn chế phẩm bắt buộc phải thể hiện các nội dung: Tên thương mại của chế phẩm; nhãn hiệu (đã đăng ký sở hữu trí tuệ, nếu có); kèm theo cụm từ "Chế phẩm diệt… (ghi rõ tên côn trùng, ví dụ muỗi, ruồi…) trong gia dụng" hoặc "Chế phẩm diệt khuẩn dùng trong y tế

Thành phần; hàm lượng hoạt chất, hóa chất nguy hiểm và phụ gia cộng hưởng (nếu có);

Công dụng, liều lượng sử dụng và hướng dẫn sử dụng; đối với chế phẩm diệt khuẩn: ghi rõ hiệu lực diệt khuẩn và tên vi sinh vật;

Tiêu chuẩn công bố áp dụng;

Hạn sử dụng; hạn dùng sau khi mở nắp bao bì trực tiếp đối với các chế phẩm có hoạt chất dễ bay hơi hoặc dễ thay đổi định lượng hoạt chất như chế phẩm diệt khuẩn;

Thông tin cảnh báo về nguy cơ gây hại đến sức khỏe con người và môi trường;

Tên, địa chỉ, điện thoại đơn vị chịu trách nhiệm về chế phẩm;

Tên, địa chỉ của đơn vị nhập khẩu (đối với chế phẩm nhập khẩu);

Biện pháp xử lý khi bị nhiễm chế phẩm;

Xuất xứ;

Mã vạch (Bar code), mã QR, mã DataMatrix Code (DMC) hoặc loại mã phù hợp trên nhãn chế phẩm để thực hiện truy xuất nguồn gốc, hướng dẫn sử dụng điện tử của chế phẩm và thực hiện ghi nhãn hàng hóa bằng phương thức điện tử (nếu có).

Bộ Y tế cũng nêu rõ chế phẩm nhập khẩu vào Việt Nam mà nhãn gốc chưa thể hiện đầy đủ các nội dung quy định, đơn vị chịu trách nhiệm về chế phẩm, đơn vị nhập khẩu có trách nhiệm thực hiện việc bổ sung nhãn phụ bằng tiếng Việt sau khi thông quan.

Nội dung ghi trên nhãn phụ là nội dung dịch ra tiếng Việt từ các nội dung bắt buộc ghi trên nhãn gốc và bổ sung các nội dung bắt buộc khác còn thiếu. Nội dung ghi trên nhãn phụ gồm cả nội dung được ghi bổ sung không làm hiểu sai nội dung trên nhãn gốc và phải phản ánh đúng bản chất và nguồn gốc của chế phẩm. Việc ghi nhãn phụ phải được gắn trên thực hiện trước khi đưa chế phẩm ra lưu thông trên thị trường và phải giữ nguyên nhãn gốc.

Về hình thức ghi nhãn

Dự thảo nêu rõ, các từ, ký tự tạo thành tên thương mại của chế phẩm phải được viết liên tục theo đúng văn bản thông báo lưu hành chế phẩm, có kích thước lớn nhất so với các nội dung bắt buộc khác trên nhãn chế phẩm;

Nhãn phải được in rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ nhạt, rách nát trong quá trình lưu thông, bảo quản, vận chuyển và sử dụng;

Nhãn phải được gắn chặt hoặc in trên bao bì chế phẩm;

Nền nhãn không được dùng màu trùng với màu chỉ độ độc của chế phẩm.

Trường hợp chế phẩm có kích thước nhỏ hoặc bao bì trực tiếp có kích thước nhỏ không thể hiện được đầy đủ các nội dung bắt buộc quy định tại khoản 1 Điều này thì phải bảo đảm ghi các nội dung sau trên chế phẩm hoặc bao bì đựng chế phẩm: Tên hàng hóa; Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; Xuất xứ hàng hóa. Các nội dung còn lại thuộc khoản 1 Điều này phải thể hiện trên nhãn kèm theo chế phẩm.

Đối với các chế phẩm có độ độc nhóm III, IV theo phân loại của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất: Ghi rõ khuyến cáo việc sử dụng được thực hiện bởi đơn vị thực hiện dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm;