Viglacera (VGC): Lãi quý III tăng gấp 5,2 lần, mảng kính và gương chuyển từ lỗ sang lãi

Lợi nhuận quý III tăng hơn 5 lần

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Tổng công ty Viglacera (mã ck: VGC) ghi nhận doanh thu thuần gần 3.795 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lợi nhuận tăng mạnh hơn đáng kể so với doanh thu nhờ giá vốn được cải thiện. Lợi nhuận gộp trong quý đạt gần 1.209 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh chính, Viglacera ghi nhận hơn 93,1 tỷ đồng lợi nhuận khác trong quý III, trong khi cùng kỳ năm trước khoản mục này lỗ 1,28 tỷ đồng.

Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt hơn 616 tỷ đồng, tăng 424% so với cùng kỳ năm 2025, tương đương gấp 5,2 lần. Theo giải trình của Viglacera, lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu đến từ hoạt động cho thuê hạ tầng khu công nghiệp và sự cải thiện hiệu quả kinh doanh vật liệu xây dựng tại các công ty con.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Viglacera đạt hơn 11.531 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 24% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.769 tỷ đồng, tăng 85%. Với kết quả này, doanh nghiệp đã thực hiện hơn 75% kế hoạch doanh thu và vượt khoảng 25% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2026.

Xét theo cơ cấu kinh doanh, cho thuê hạ tầng khu công nghiệp tiếp tục là động lực quan trọng đối với kết quả kinh doanh của Viglacera. Trong 9 tháng, mảng này mang về gần 3.271 tỷ đồng doanh thu, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước.

Ở mảng vật liệu xây dựng, doanh thu gạch ốp lát trong 9 tháng đạt hơn 3.075 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, doanh thu kính và gương tăng tới 49%, lên hơn 2.109 tỷ đồng. Không chỉ tăng trưởng về doanh thu, hiệu quả kinh doanh của mảng này cũng cải thiện rõ rệt. Ở chiều ngược lại, doanh thu mảng gạch, ngói giảm 15%, còn khoảng 730 tỷ đồng.

Tồn kho vượt 10.400 tỷ đồng, tiền mặt giảm mạnh

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Viglacera đạt 26.610 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho đạt hơn 10.413 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm và chiếm khoảng 39% tổng tài sản.

Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh từ gần 2.374 tỷ đồng đầu năm xuống còn khoảng 918 tỷ đồng vào cuối quý III, tương ứng giảm hơn 1.456 tỷ đồng. Ngoài lượng tiền mặt và tiền tương đương tiền, Viglacera vẫn nắm giữ hơn 2.600 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Viglacera tại cuối tháng 9 đạt gần 14.499 tỷ đồng, giảm khoảng 367 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính còn khoảng 5.251 tỷ đồng, giảm gần 335 tỷ đồng.