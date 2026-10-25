Bảo hiểm DBV thoát lỗ quý 3, doanh thu tăng 61%

Bảo hiểm DBV tăng doanh thu, biên lợi nhuận thu hẹp. Ảnh: DBV

BaCTCP Tập đoàn Bảo hiểm DBV (mã: AIC) mớicông bố kết quả kinh doanh quý 3/2026 với doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 1.120,67 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY).

Trong kỳ, doanh thu phí bảo hiểm tại doanh nghiệp đạt 1.356,16 tỷ đồng, tăng 67% YoY. Phí nhượng tái bảo hiểm tăng nhanh hơn, ở mức 86% YoY, lên 551,85 tỷ đồng. Sau khoản phí này, doanh thu phí bảo hiểm thuần đạt 804,31 tỷ đồng, tăng 56% YoY.

Khoản hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và doanh thu khác từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của doanh nghiệp đạt 316,36 tỷ đồng, tăng 74% YoY, đóng góp thêm vào mức tăng doanh thu thuần.

Cùng với doanh thu mở rộng, chi bồi thường quý 3/2026 tại DBV tăng 78% YoY, lên 615,18 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm đạt 377,55 tỷ đồng, gấp khoảng 3 lần cùng kỳ, góp phần bù đắp chi bồi thường.

Sau khi tính các khoản thu từ tái bảo hiểm và biến động dự phòng, tổng chi phí bồi thường bảo hiểm đạt 293,93 tỷ đồng, tăng 36% YoY. Do mức tăng thấp hơn doanh thu phí bảo hiểm thuần, tỷ lệ bồi thường thuần giảm từ khoảng 42% xuống 36,5%.

Trong khi đó, chi phí khác của hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại DBV tăng 94% YoY, lên 706,02 tỷ đồng. Khoản trích tăng dự phòng dao động lớn và dự phòng bảo đảm cân đối đạt 7,3 tỷ đồng, tăng 13% YoY.

Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại công ty theo đó đạt 1.007, tỷ đồng, tăng 72% YoY, cao hơn tốc độ tăng doanh thu thuần. Lợi nhuận gộp hoạt động bảo hiểm chỉ tăng khoảng 3% YoY, đạt 113,42 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ khoảng 15,9% xuống 10,1%.

Bù lại, hoạt động tài chính và chi phí quản lý có diễn biến thuận lợi hơn. Doanh thu tài chính đạt 25,47 tỷ đồng, tăng 63% YoY. Dù chi phí tài chính tăng từ 0,34 tỷ đồng lên 3,6 tỷ đồng, lãi từ hoạt động tài chính vẫn đạt 21,85 tỷ đồng, tăng 43% YoY.

Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 11% YoY, còn 125,67 tỷ đồng. Nhờ đó, DBV ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 9,59 tỷ đồng, so với khoản lỗ 15 tỷ đồng cùng kỳ.

Sau khoản lỗ khác 0,67 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 tại Bảo hiểm DBV đạt 8,92 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 15,74 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 7,07 tỷ đồng, đảo chiều từ mức lỗ 12,55 tỷ đồng của quý 3/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, DBV ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm gốc hơn 4.402 tỷ đồng, tăng gần 73% YoY. Mức tăng chủ yếu đến từ bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người, bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm cháy nổ.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp đạt 36,43 tỷ đồng, tăng 119% YoY. Tuy nhiên, khoản lỗ khác tăng từ 0,8 tỷ đồng lên 6,52 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế của DBV sau 9 tháng đạt 29,91 tỷ đồng, tăng 89% YoY; lợi nhuận sau thuế đạt 16,61 tỷ đồng, tăng 30% YoY.

Năm 2026, DBV đặt mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm gốc 6.273 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 44 tỷ đồng. Sau 9 tháng, doanh nghiệp hoàn thành hơn 70% kế hoạch doanh thu và gần 38% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Tại cuối quý 3/2026, tổng tài sản của DBV đạt gần 6.815 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với đầu năm. Mức tăng chủ yếu đến từ khoản dự phòng phí và dự phòng toán học nhượng tái bảo hiểm.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp đạt hơn 5.657 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm, phần lớn do dự phòng cho các yêu cầu đòi bồi thường chưa giải quyết tăng mạnh. Nợ phải trả chiếm khoảng 83% tổng nguồn vốn. Vốn chủ sở hữu đạt gần 1.158 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 139 tỷ đồng.