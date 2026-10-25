Tây Ban Nha huy động 222 triệu EUR bổ sung pin lưu trữ cho điện mặt trời

Ngày 23/10/2026, hãng luật quốc tế Watson Farley & Williams (WFW) công bố đã tư vấn cho các bên cho vay trong giao dịch tài trợ trị giá 222 triệu EUR của BRUC Alter Energías Renovables, S.A., doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Tây Ban Nha.

Giao dịch được Alter Enersun công bố trước đó, ngày 20/10, với sự tham gia cấp vốn của BNP Paribas Asset Management, Banco Santander, Banco Sabadell và Banco Cooperativo Español.

Theo WFW, khoản tài trợ kết hợp danh mục điện mặt trời công suất 208 MW đang vận hành với kế hoạch xây dựng hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) công suất 118 MW, dung lượng 472 MWh tại bốn dự án thuộc hai vùng Extremadura và Andalucía.

Mô hình kết hợp điện mặt trời với hệ thống pin lưu trữ năng lượng. Nguồn: List Solar.

BRUC Alter Energías Renovables là liên doanh giữa BRUC II, sở hữu 55% vốn, và Alter Enersun, nắm giữ 45% còn lại. Các tài sản được tài trợ nằm trong danh mục phát triển năng lượng tái tạo của liên doanh tại Tây Ban Nha.

Đáng chú ý, thông tin về dung lượng lưu trữ hiện có sự khác biệt giữa các bên công bố. Trong khi WFW và BRUC đề cập hệ thống 118 MW/472 MWh, Alter Enersun thông báo quy mô pin lưu trữ dự kiến đạt 651 MWh. Các nguồn công khai chưa giải thích nguyên nhân chênh lệch.

Điểm nổi bật của giao dịch là việc bổ sung pin lưu trữ cho các nhà máy điện mặt trời đã hoạt động, thay vì chỉ đầu tư xây dựng nguồn phát điện mới.

Hệ thống BESS có thể tích trữ một phần điện năng trong thời gian phát điện cao điểm và cung cấp trở lại lưới điện vào những thời điểm phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng. Giải pháp này góp phần tăng tính linh hoạt trong vận hành, đồng thời mở rộng khả năng khai thác thương mại của các dự án điện mặt trời.

Theo đơn vị tư vấn tài chính Alantra, gói tài trợ được cấu trúc nhằm tái cấp vốn cho danh mục điện mặt trời hiện hữu và phát triển hạ tầng lưu trữ. Alantra tham gia điều phối cấu trúc nợ và thu xếp nguồn vốn cho giao dịch.

Việc tích hợp pin lưu trữ được kỳ vọng giúp doanh nghiệp tối ưu hóa doanh thu bán điện và tạo điều kiện triển khai các hợp đồng mua bán điện dài hạn kết hợp lưu trữ với những đối tác có chất lượng tín dụng cao.

Tuy nhiên, các thông báo chưa công bố chi tiết lãi suất, kỳ hạn khoản vay, phương án phân bổ vốn giữa các dự án hoặc doanh thu dự kiến từ hệ thống pin lưu trữ. Thời điểm giải ngân và lịch đưa các hệ thống BESS vào vận hành thương mại cũng chưa được xác định.

Giao dịch phản ánh xu hướng phát triển các tổ hợp điện mặt trời kết hợp lưu trữ tại châu Âu, khi nguồn vốn không chỉ tập trung vào mở rộng công suất phát điện mà còn hướng đến nâng cao hiệu quả khai thác tài sản năng lượng tái tạo hiện hữu.