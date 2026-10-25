Ngân hàng OCB nộp hơn 40,6 tỷ đồng tiền thuế.

OCB đã nộp hơn 40,6 tỷ đồng nghĩa vụ thuế bổ sung

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) nhận quyết định của Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn về khoản thuế và nghĩa vụ bổ sung hơn 40,6 tỷ đồng liên quan đến các năm 2023, 2024 và 2025. Ngân hàng cho biết đã hoàn tất việc nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Ngân hàng TMCP Phương Đông (mã chứng khoán OCB) vừa công bố thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp trong ba năm tài chính 2023, 2024 và 2025. Theo dữ liệu được công bố ngày 19/10/2026, OCB nhận Quyết định số 1812/QĐ-DNL của Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn.

Quyết định xác định tổng số tiền thuế và các nghĩa vụ bổ sung mà ngân hàng phải thực hiện trong giai đoạn nói trên là hơn 40,6 tỷ đồng. OCB cho biết ngân hàng đã hoàn thành việc nộp toàn bộ số tiền này vào ngân sách nhà nước.

OCB hoàn tất nghĩa vụ tài chính theo quyết định của cơ quan thuế

Thông tin về khoản nghĩa vụ thuế hơn 40,6 tỷ đồng được OCB công bố sau khi ngân hàng nhận quyết định từ cơ quan quản lý thuế. Khoản tiền liên quan đến ba năm tài chính liên tiếp, từ năm 2023 đến năm 2025. Việc OCB xác nhận đã hoàn tất nộp tiền là thông tin quan trọng để xác định tình trạng thực hiện nghĩa vụ tài chính của ngân hàng tại thời điểm công bố.

Tuy nhiên, thông tin được đăng tải hiện chưa thể hiện chi tiết cơ cấu hơn 40,6 tỷ đồng, bao gồm số thuế bổ sung của từng năm, các khoản phát sinh khác hoặc căn cứ tính toán cụ thể.

Do đó, chưa có đủ cơ sở để xác định toàn bộ khoản tiền này là tiền phạt vi phạm hành chính hay tiền chậm nộp thuế. Đây là điểm cần phân biệt khi phản ánh các quyết định liên quan đến nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. Số tiền phải nộp bổ sung theo quyết định của cơ quan thuế không mặc nhiên đồng nghĩa với số tiền doanh nghiệp bị xử phạt. Theo thông tin công bố, OCB đã thực hiện xong nghĩa vụ nộp tiền được xác định trong quyết định nêu trên.

Minh bạch nghĩa vụ thuế và thông tin doanh nghiệp

Việc công bố thông tin về nghĩa vụ thuế giúp cổ đông và nhà đầu tư theo dõi những khoản tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Đối với các ngân hàng có cổ phiếu giao dịch trên thị trường chứng khoán, thông tin về nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước là một trong những nội dung có thể được nhà đầu tư quan tâm khi đánh giá tình hình hoạt động và quản trị doanh nghiệp.

Trong trường hợp của OCB, thông tin hiện có xác nhận hai nội dung chính: ngân hàng phải thực hiện khoản thuế và nghĩa vụ bổ sung hơn 40,6 tỷ đồng theo quyết định của cơ quan thuế, đồng thời đã hoàn thành việc nộp số tiền này. Để đánh giá đầy đủ hơn tác động của khoản tiền đối với kết quả kinh doanh, cần có thêm thông tin về cơ cấu nghĩa vụ thuế, cách ghi nhận kế toán và các tài liệu tài chính liên quan.

OCB có hội sở chính tại tòa nhà The Hallmark, số 15 Trần Bạch Đằng, phường An Khánh, TP.HCM. Diễn biến mới nhất cho thấy ngân hàng đã hoàn tất khoản nghĩa vụ tài chính hơn 40,6 tỷ đồng theo thông tin công bố. Những nội dung chi tiết khác của quyết định thuế cần được đối chiếu với văn bản gốc để có đánh giá toàn diện.