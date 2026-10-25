Ba quý tăng trưởng dưới kịch bản, Tuyên Quang làm gì để đạt mốc 15,04%?

Tháng 10, tại Khu công nghiệp Long Bình An, 5 dây chuyền tự động của Công ty TNHH Sao Việt Tuyên Quang tiếp tục vận hành với nhịp sản xuất ổn định. Sau 9 tháng, doanh nghiệp đã sản xuất hơn 16,6 nghìn m³ ván ép, tăng 38% so với cùng kỳ và hoàn thành 83% kế hoạch năm. Doanh thu đạt hơn 527 tỷ đồng, tăng hơn 16%; nộp ngân sách hơn 15,6 tỷ đồng, tăng hơn 42%.

Kế hoạch năm 2026 của Sao Việt là đưa ra thị trường 20 nghìn m³ ván ép. Theo ông Bùi Từ Trung, Giám đốc Công ty, lượng đơn hàng trong 9 tháng tăng so với cùng kỳ; sản phẩm hiện được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Ván ép Sao Việt đã có mặt tại các thị trường Nhật Bản, Hoa Kỳ và Trung Đông.

Sản xuất ván ép tại công ty TNHH Sao Việt Tuyên Quang

Cách đó hơn 200km về phía Bắc, một nhịp tăng trưởng khác đang hiện rõ tại H’Mong Village, khu nghỉ dưỡng giữa không gian Cao nguyên đá Đồng Văn. Đến đầu tháng 10, khu nghỉ dưỡng này đã đón hơn 12.000 lượt khách, vượt tổng lượng khách của cả năm 2025 là 9.123 lượt; trong đó có gần 1.400 lượt khách quốc tế.

Ở quy mô toàn tỉnh, 9 tháng Tuyên Quang đón gần 3,24 triệu lượt khách, trong đó hơn 567.400 lượt khách quốc tế; tổng chi tiêu của khách du lịch đạt hơn 8.984 tỷ đồng.

Cùng với lượng khách tăng, hạ tầng kết nối tới các vùng du lịch phía Bắc tiếp tục được đầu tư.

Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1, đoạn qua địa bàn tỉnh dài 77km, có tổng mức đầu tư 8.800 tỷ đồng. Đến cuối tháng 9, giá trị xây lắp lũy kế đạt hơn 4.688 tỷ đồng, tương đương 76,01% giá trị hợp đồng; 15/15 gói thầu đã được triển khai thi công.

Trung tâm tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Đức Hoàng

Du lịch, mở rộng sản xuất và đầu tư hạ tầng cũng là những hướng Tuyên Quang đang triển khai trong mục tiêu tăng trưởng năm 2026. Với du lịch, Nghị quyết 92 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định phát triển lĩnh vực này thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2026-2030, theo hướng xanh, bền vững và gắn với các chuỗi giá trị liên ngành. Với công nghiệp, tỉnh tiếp tục tập trung vào chế biến, chế tạo, mở rộng năng lực của các doanh nghiệp hiện hữu và thị trường xuất khẩu.

Các chỉ số tăng trưởng 9 tháng ghi nhận mức tăng khác nhau giữa các khu vực.

Quý III/2026, khu vực dịch vụ tăng 9,67%; công nghiệp và xây dựng tăng 10,20%, nhưng riêng công nghiệp tăng 7,59%. Lũy kế 9 tháng, công nghiệp tăng 9,54%, dịch vụ tăng 8,49% và GRDP toàn tỉnh tăng 8,04%.

Đáng chú ý, tốc độ tăng của riêng công nghiệp trong quý III thấp hơn mức 11,03% của 6 tháng đầu năm.

Vì sao quý IV Tuyên Quang phải tăng 15,04%?

Khi xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 vào tháng 3, Tuyên Quang dự kiến tốc độ GRDP tăng khá đều qua các quý để hoàn thành mục tiêu cả năm. Tuy nhiên, kết quả thực tế từ đầu năm liên tục thấp hơn đường tăng trưởng đã tính toán.

Khoảng cách này xuất hiện ngay từ quý I, kéo dài qua 6 tháng và chưa được thu hẹp sau quý III. Trong quá trình điều hành, tỉnh đã nhiều lần rà soát lại kịch bản, xác định lại các động lực và yêu cầu từng ngành tìm thêm dư địa tăng trưởng.

Tại cuộc họp ngày 23/9, khi số liệu quý III còn đang được ước tính, UBND tỉnh tiếp tục yêu cầu điều chỉnh kịch bản sát hơn với thực tế, tập trung vào sản xuất công nghiệp, đầu tư công, dịch vụ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Sau khi kết quả 9 tháng được cập nhật, Nghị quyết 312/NQ-CP của Chính phủ xác định Tuyên Quang cần tăng trưởng 15,04% trong quý IV. Mức này cao hơn phương án quý cuối năm mà tỉnh xây dựng hồi đầu năm.

Tại cuộc họp ngày 11/10, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc nhìn nhận “áp lực dồn lên quý IV là rất lớn”, đồng thời yêu cầu rà từng động lực tăng trưởng, tiến độ các dự án và kết quả sản xuất, kinh doanh.

Dồn lực cho quý nước rút

Sau khi Chính phủ ra nghị quyết 312 ngày 5/10/2026, trong đó giao chỉ tiêu tăng trưởng của Tuyên Quang đạt 15.4% trong quý 4, tại hội nghị rà soát tăng trưởng ngày 13/10, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh yêu cầu “lấy sản phẩm thực tế làm thước đo nghị quyết”.

Một nguồn tăng trưởng khác được đặt vào khối lượng đầu tư và xây dựng. Tại cuộc họp ngày 11/10, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc yêu cầu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 trước ngày 31/12; các công trình trọng điểm phải được theo dõi theo ngày, tổng hợp theo tuần, nhà thầu tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để đẩy nhanh tiến độ. Đến thời điểm này, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt trên 67,8% kế hoạch.

Chủ tịch Tuyên Quang Phan Huy Ngọc kiểm tra dự án bệnh viện gần 1.800 tỷ đồng. Ảnh: Cổng TTĐT Tuyên Quang

Trước đó, kiểm tra dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh có tổng mức đầu tư 1.796 tỷ đồng, ông Phan Huy Ngọc yêu cầu làm rõ năng lực của các nhà thầu có hạng mục chậm tiến độ. Công an tỉnh được giao xác minh tình hình tài chính, trong đó có nợ xấu, nợ lương công nhân, nợ thuế và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục thực hiện gói thầu; với nhà thầu không đủ năng lực hoặc tiếp tục chậm tiến độ, tỉnh yêu cầu nghiên cứu biện pháp xử lý, kể cả phương án thay thế theo quy định.

Với khu vực ngoài ngân sách, 9 tháng đầu năm có 23 dự án được chấp thuận hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư, tổng vốn đăng ký hơn 14.963 tỷ đồng. Với các dự án đầu tư trọng điểm ngoài ngân sách, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu áp dụng quy trình “luồng xanh 50%”, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục.

Ở khu vực dịch vụ, hướng tăng trưởng tiếp tục được đặt vào việc nâng giá trị từ dòng khách. Sau 9 tháng, Tuyên Quang đã đón hơn 3,2 triệu lượt khách; định hướng điều hành là tăng kết nối du lịch với lưu trú, ăn uống, mua sắm, nông sản, sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc trưng để tăng thời gian lưu trú và chi tiêu.

Song song với các động lực trên, tỉnh tiếp tục xử lý những vướng mắc trực tiếp của khu vực doanh nghiệp. Đến ngày 8/10, toàn bộ 126 kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội đã được tiếp nhận, trả lời, hướng dẫn hoặc đưa vào xử lý; 76 kiến nghị đã được giải quyết dứt điểm, 50 nội dung đang tiếp tục xử lý. Các vướng mắc chủ yếu liên quan quy hoạch, đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, giao và thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và trình tự thủ tục dự án.

Ở cấp điều hành, các ngành được yêu cầu tiếp tục rà soát từng chỉ tiêu, nhận diện rõ điểm nghẽn và lượng hóa nhiệm vụ trong quý IV. Các nguồn lực đã huy động phải được chuyển thành sản phẩm, công trình, doanh thu và giá trị gia tăng thực tế.

Quý cuối năm cùng lúc đặt ra yêu cầu tăng sản lượng từ những nhà máy hiện hữu, sớm đưa các dự án gần hoàn thành vào vận hành, đẩy nhanh khối lượng đầu tư, đồng thời tiếp tục khai thác các lĩnh vực có dư địa như du lịch, dịch vụ và thương mại.