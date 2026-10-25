Giá vàng tuần tới: Mốc 4.000 USD/oz đứng trước phép thử

Giá vàng tiếp tục ghi nhận một tuần giảm mạnh khi giá dầu tăng cao, lo ngại lạm phát dai dẳng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Đáng chú ý, làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ trong phiên thứ Năm đã kéo theo hoạt động thanh lý vị thế trên thị trường, đẩy giá kim loại quý xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/oz.

Giá vàng giao ngay mở đầu tuần ở mức 4.164,69 USD/oz vào tối Chủ nhật. Kim loại quý này ghi nhận mức tăng nhẹ trong những giờ giao dịch đầu tuần, khi các nhà giao dịch tiếp tục đánh giá căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran, cùng tác động lạm phát từ tình trạng gián đoạn hoạt động vận chuyển qua khu vực eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng chững lại. Giá vàng thiết lập mức cao nhất tuần là 4.190,17 USD/oz vào sáng sớm thứ Hai, trước khi áp lực bán gia tăng. Giá năng lượng tăng và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao tiếp tục củng cố kỳ vọng Fed sẽ giữ chính sách tiền tệ thắt chặt.

Hoạt động bán ra tăng mạnh trong các phiên thứ Hai và thứ Ba, khiến giá vàng giảm xuống dưới 4.150 USD/oz, khi thị trường tiếp tục đánh giá tác động từ các báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ công bố tuần trước, với mức tăng cao hơn dự báo.

Sang phiên thứ Tư, giá vàng nỗ lực ổn định trở lại khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ suy giảm. Tuy nhiên, đà phục hồi không kéo dài do các nhà giao dịch vẫn tập trung vào nguy cơ Fed tiếp tục nâng lãi suất trước khi kết thúc năm.

Giá vàng lao dốc trong phiên thứ Năm khi làn sóng bán tháo mạnh cổ phiếu công nghệ kéo theo hoạt động thanh lý vị thế trên diện rộng, bất chấp lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và đồng USD cùng suy yếu.

Những lo ngại mới về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), cùng đồn đoán về khả năng can thiệp vào thị trường đồng yen Nhật Bản, tiếp tục làm gia tăng bất ổn. Trong khi đó, căng thẳng tái diễn tại Trung Đông đẩy giá dầu lên cao, tạo thêm sức ép đối với thị trường vàng.

Áp lực bán tiếp diễn sang phiên thứ Sáu, kéo giá vàng xuống mức thấp nhất tuần là 3.975,10 USD/oz, cũng là mức thấp nhất kể từ đầu tháng 6. Mức giá này được ghi nhận khoảng một giờ sau khi thị trường Bắc Mỹ mở cửa.

Trong thời gian còn lại trước khi kết thúc tuần giao dịch, giá vàng dao động quanh ngưỡng 4.000 USD/oz, liên tục biến động lên trên và xuống dưới mốc giá quan trọng này.

Khảo sát giá vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý bi quan đang gia tăng trong giới chuyên gia sau đợt giảm mạnh của kim loại quý. Trong khi đó, các nhà đầu tư cá nhân vẫn nhìn thấy những tín hiệu tích cực hơn, bất chấp diễn biến kém khả quan gần đây của giá vàng.

Nguồn: Kitco

Tham gia khảo sát Kitco, trong 17 chuyên gia có 4 chuyên gia (24%) dự báo giá vàng tăng, 7 chuyên gia (41%) dự báo sẽ tiếp tục giảm, 6 chuyên gia còn lại (35%) cho biết chưa thể dự đoán xu hướng hoặc kỳ vọng giá vàng đi ngang.

Trong khi đó, khảo sát với 161 nhà đầu tư cá nhân cho thấy 67 người (42%) kỳ vọng giá tăng, 41 người khác (26%) dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá, 53 nhà đầu tư còn lại (33%) dự đoán rằng thị trường sẽ bước vào giai đoạn tích lũy.

Theo Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, giá vàng giao ngay đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba tháng trước khi kết thúc tuần, có thời điểm xuống dưới 3.990 USD/oz. Mặc dù phục hồi sau đó, các tín hiệu kỹ thuật vẫn cho thấy xu hướng suy yếu khi các chỉ báo động lượng chưa cải thiện, trong khi đường trung bình động 5 ngày và 20 ngày đều đi xuống. Vùng kháng cự gần nhất được xác định trong khoảng 4.065 - 4.075 USD/oz.

Chandler lưu ý, một nửa số ngân hàng trung ương thuộc Nhóm G10 sẽ tổ chức họp chính sách trong tuần tới, nhưng nhiều khả năng chỉ Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) tăng lãi suất. Dù vậy, các ngân hàng trung ương khác, bao gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), vẫn có thể để ngỏ khả năng tiếp tục nâng lãi suất trước khi kết thúc năm.

Cùng nhận định về những yếu tố gây sức ép lên thị trường, Sean Lusk, đồng Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cho rằng xung đột tại Iran và tác động đối với giá dầu, kỳ vọng lạm phát cũng như triển vọng chính sách tiền tệ của Fed đang hạn chế khả năng phục hồi của vàng. Theo ông, thị trường năng lượng dường như đã phản ánh vào giá nguy cơ xung đột leo thang mạnh trong ngắn hạn, dù vẫn có khả năng xuất hiện một thỏa thuận ngừng bắn vào phút chót.

Lusk nhận định lợi suất trái phiếu khó giảm trong tương lai gần, trong khi thị trường nhà ở tiếp tục đối mặt với áp lực suy yếu. Trong bối cảnh đó, mức giá 4.000 USD/oz của vàng vẫn tương đối cao. Để kim loại quý nối lại xu hướng tăng, eo biển Hormuz cần được mở cửa trở lại và các cuộc xung đột phải kết thúc. Tuy nhiên, ông cho rằng những điều kiện này khó sớm trở thành hiện thực.

Vì vậy, Lusk không loại trừ khả năng giá vàng tiếp tục giảm trong ngắn hạn, dù mức giá thấp hơn có thể thu hút lực mua quay trở lại. Theo kịch bản ông đưa ra, nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ hội khi giá vàng xuống dưới 4.000 USD/oz và bạc giảm dưới 50 USD/oz. Ông cũng đề cập khả năng vàng lùi về 3.500 USD/oz và bạc xuống 48 USD/oz, song nhấn mạnh đây chỉ là dự đoán và thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường.

Trong khi đó, Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, cho rằng ngoài triển vọng lãi suất, thanh khoản suy giảm đang trở thành yếu tố đáng chú ý đối với thị trường vàng. Hoạt động giao dịch của nhiều tổ chức lớn đã thu hẹp, khiến khối lượng giao dịch hằng ngày chỉ còn khoảng 129.000 hợp đồng, thấp hơn đáng kể so với mức trên 400.000 hợp đồng từng được ghi nhận sau khi thị trường chuyển sang giao dịch điện tử.

Theo Grady, nhiều nhà đầu tư đã mở vị thế mua trong giai đoạn vàng tăng giá trước đó nhưng không tìm được thời điểm thoát vị thế thuận lợi. Khi thị trường đảo chiều, họ buộc phải bán ra ở mức giá thấp hơn, trong điều kiện thanh khoản hạn chế, khiến biến động giá càng trở nên mạnh hơn.

Bên cạnh đó, nguy cơ xung đột tại Iran leo thang, tình hình Nga - Ukraine xấu đi, khả năng Fed đưa ra thông điệp cứng rắn trong tuần tới và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp diễn ra tại Mỹ đang khiến giới đầu tư thận trọng. Grady cho rằng đợt biến động mạnh trong phiên thứ Năm có thể khiến nhiều nhà giao dịch lựa chọn đứng ngoài thị trường trước những quyết định chính sách quan trọng.

Dù thị trường đang kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tới, Grady nhấn mạnh vẫn không thể loại trừ những diễn biến bất ngờ. Trong bối cảnh thanh khoản mỏng và mức độ bất định cao, việc mở vị thế mới có thể tiềm ẩn rủi ro lớn hơn lợi nhuận kỳ vọng.

Về mặt kỹ thuật, ông cảnh báo nếu giá vàng tiếp tục giảm xuống dưới 4.000 USD/oz, thị trường có thể tiến gần những vùng hỗ trợ từng được thiết lập trong các đợt bán tháo trước đây. Tuy nhiên, bên dưới các ngưỡng này có thể tập trung nhiều lệnh dừng lỗ, khiến áp lực bán gia tăng nếu giá phá vỡ vùng hỗ trợ.

Trái với những nhận định thận trọng trên, một số chuyên gia vẫn kỳ vọng ngưỡng 4.000 USD/oz sẽ tạo nền tảng cho giá vàng phục hồi.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, dự báo thị trường tiếp tục biến động trong biên độ hẹp vào tuần tới. Theo ông, giá vàng nhiều khả năng giữ được ngưỡng 4.000 USD/oz hoặc chỉ giảm nhẹ xuống dưới mức này.

Lạc quan hơn, James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, cho rằng vùng 4.000 USD/oz đến nay vẫn phát huy vai trò hỗ trợ. Mặc dù thị trường có thể cần thêm thời gian để đảo chiều, ông vẫn đánh giá cao khả năng duy trì ngưỡng giá này, trừ khi xuất hiện biến cố trong nền kinh tế Mỹ khiến nhà đầu tư đồng loạt chuyển sang trạng thái né tránh rủi ro. Ngay cả trong kịch bản đó, ông vẫn nghiêng về chiến lược tích lũy vàng dài hạn.

Cùng quan điểm, Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành Asset Strategies International, nhận định đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán đã kích hoạt các yêu cầu bổ sung ký quỹ, buộc nhà đầu tư phải bán những tài sản có tính thanh khoản cao như vàng để đáp ứng nghĩa vụ tài chính. Đây là một trong những nguyên nhân khiến giá kim loại quý giảm xuống dưới 4.000 USD/oz.

Tuy nhiên, Checkan không cho rằng vàng sẽ duy trì dưới ngưỡng này quá lâu. Nếu quyết định lãi suất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) vào thứ Tư tới không xuất hiện yếu tố bất ngờ, lực mua bắt đáy có thể giúp giá phục hồi từ vùng thấp.

Ở góc nhìn kỹ thuật, Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, cũng kỳ vọng giá vàng tăng trở lại trong tuần tới. Theo ông, kể từ đầu tháng 10, kim loại quý liên tục nhận được lực hỗ trợ khi giảm về vùng 4.100 USD/oz. Tuy nhiên, xu hướng này bị phá vỡ trong phiên thứ Năm khi Bitcoin, vàng và chỉ số NASDAQ-100 gần như đồng loạt bị bán tháo.

Dù vậy, Kuptsikevich cho rằng các yếu tố nền tảng của thị trường chưa thay đổi đáng kể. Trong hơn một năm qua, nhu cầu mua tại vùng 3.950 - 4.100 USD/oz đã nhiều lần hỗ trợ giá vàng tăng trở lại. Việc kim loại quý tiếp tục thu hút lực mua sau khi giảm xuống dưới 4.000 USD/oz cho thấy khả năng xuất hiện một nhịp phục hồi mang tính điều chỉnh trong những ngày tới.

Ông cũng lưu ý vàng không còn duy trì mối tương quan nghịch với giá dầu như trước, trong khi kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed đang dần được điều chỉnh theo hướng tốc độ và quy mô tăng lãi suất có thể thấp hơn.

Ngược lại, Michael Moor, nhà sáng lập Moor Analytics, tiếp tục dự báo giá vàng giảm trong tuần tới, trừ khi thị trường vượt trở lại những ngưỡng kỹ thuật quan trọng. Phân tích của ông cho thấy giá vàng từng xuất hiện nhiều tín hiệu đảo chiều sau khi phá vỡ các vùng hỗ trợ, trong khi một số tín hiệu phục hồi trên các khung thời gian dài hạn và ngắn hạn vẫn đang được theo dõi.

Các ngân hàng trung ương sẽ chi phối thông tin kinh tế trong tuần tới, với những quyết định lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). Bên cạnh đó, thị trường cũng sẽ phải đánh giá hàng loạt dữ liệu về tăng trưởng kinh tế, tiêu dùng và nhà ở.

Lịch công bố dữ liệu kinh tế Mỹ bắt đầu vào sáng thứ Ba với các báo cáo về đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, niềm tin tiêu dùng và doanh số bán nhà mới.

Sáng thứ Tư, Ngân hàng Trung ương Canada sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ, tiếp đến là quyết định chính sách của Fed vào buổi chiều cùng ngày.

Sáng thứ Năm, thị trường sẽ đón nhận quyết định chính sách tiền tệ của ECB, cùng với số liệu GDP sơ bộ quý III, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ và báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần. Quyết định chính sách tiền tệ của BoJ, được công bố trong đêm, sẽ khép lại chuỗi sự kiện kinh tế quan trọng của tuần.