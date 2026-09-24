Hàng rào hoa nhuộm tím góc phố

Những ngày này, hàng rào hoa tuyết sơn phi hồng tại góc đường Ngô Gia Tự - Thống Nhất (phường Phan Rang) đồng loạt bung nở. Sắc tím phủ kín một khoảng hàng rào, tạo điểm nhấn giữa phố và thu hút nhiều người dừng chân ngắm hoa, chụp ảnh.

Hàng rào tuyết sơn phi hồng bung nở, nhuộm tím góc đường Ngô Gia Tự - Thống Nhất.

Giữa dòng xe qua lại, những chùm hoa tím hồng nổi bật trên nền lá xanh pha sắc bạc khiến góc phố vốn quen thuộc trở nên khác lạ. Hoa nở khá dày, nối tiếp nhau thành một mảng tím, càng nổi bật dưới nắng. Nhiều bạn trẻ tranh thủ dừng lại, dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc khi hoa đang vào độ rực rỡ.

Tuyết sơn phi hồng có tên khoa học Leucophyllum frutescens, thuộc dạng cây bụi, tán phân nhánh, lá nhỏ có lớp lông mịn tạo sắc trắng bạc đặc trưng. Cây ưa nắng, có khả năng chịu hạn và thường được trồng làm cảnh quan, tạo hàng rào. Điểm thú vị của loài cây này là hoa có thể bung nở đồng loạt thành từng đợt, sắc tím hồng phủ gần kín tán nhưng thời gian hoa nở rộ không kéo dài. Bởi vậy, những ngày hoa đồng loạt khoe sắc cũng là lúc hàng rào ở góc đường Ngô Gia Tự - Thống Nhất đẹp nhất. Buổi sáng, dưới nắng nhẹ, sắc tím hiện lên tươi và trong; cuối chiều, khi nắng dịu, hàng hoa lại mang một vẻ mềm mại hơn.

Những chùm tuyết sơn phi hồng tím biếc nổi bật giữa góc phố.

Một bạn trẻ ghi lại vẻ đẹp của những chùm tuyết sơn phi hồng đang bung nở.

Không phải một điểm tham quan hay khuôn viên được tạo dựng để phục vụ du khách, hàng rào tuyết sơn phi hồng vẫn tạo nên nét duyên riêng cho góc phố. Giữa nhịp đường đông đúc, một khoảng hoa đồng loạt bung nở cũng đủ khiến người qua đường chậm lại đôi chút, ngắm sắc tím đang ở độ đẹp nhất trước khi một đợt hoa qua đi.