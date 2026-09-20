Buồn cho Quốc Trường và Ngọc Trinh

Quốc Trường và Ngọc Trinh là hai gương mặt quen thuộc của showbiz Việt, cùng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và kinh doanh. Từ đầu năm 2026, cả hai liên tục xuất hiện trong các phiên livestream, video quảng bá và những khoảnh khắc đời thường. Sự ăn ý trước ống kính khiến Quốc Trường và Ngọc Trinh nhiều lần được khán giả ghép đôi, thậm chí từng gây chú ý với hình ảnh mang màu sắc cô dâu, chú rể. Tuy nhiên, cả hai đều xác nhận mối quan hệ hiện tại chủ yếu là bạn bè, đồng nghiệp và đối tác kinh doanh.

Điều khiến nhiều người tiếc nuối là dù có mức độ tương tác và độ nhận diện cao, Quốc Trường và Ngọc Trinh vẫn chưa có một bộ phim điện ảnh kết hợp chung. Sự xuất hiện cạnh nhau liên tục từng khiến khán giả kỳ vọng cả hai sẽ có cơ hội trở thành bạn diễn trên màn ảnh rộng. Thế nhưng đến nay, mối liên hệ giữa họ vẫn chủ yếu nằm ở các hoạt động quảng bá, livestream và kinh doanh, trong khi sự nghiệp điện ảnh của mỗi người lại đi theo một hướng riêng.

Quốc Trường và Ngọc Trinh nhiều lần xuất hiện thân thiết nhưng chưa có dự án điện ảnh chung. Ảnh: FBNV

Với Quốc Trường, năm 2026 đáng chú ý khi nam diễn viên liên tiếp góp mặt trong Một Thời Ta Đã Yêu và Ốc Mượn Hồn. Đây là giai đoạn anh tiếp tục tìm kiếm dấu ấn riêng trên màn ảnh rộng sau bước ngoặt lớn với vai Vũ trong Về nhà đi con. Trước đó, Quốc Trường đã tham gia nhiều dự án điện ảnh như Đôi mắt âm dương, Bẫy ngọt ngào và Kẻ ẩn danh, đồng thời duy trì công việc kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực F&B.

Tuy nhiên, hai bộ phim trong năm nay chưa mang đến cú hích phòng vé như kỳ vọng. Một Thời Ta Đã Yêu khép lại với doanh thu chỉ hơn 2 tỷ đồng, trong khi Ốc Mượn Hồn kết thúc hành trình rạp với hơn 16 tỷ đồng. Những con số này cho thấy độ nhận diện của Quốc Trường chưa thể chuyển hóa thành sức hút phòng vé tương xứng ở hai dự án mới nhất.

Ngọc Trinh cũng trải qua một năm nhiều kỳ vọng khi trở lại màn ảnh rộng với Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ sau thời gian vắng bóng. Từ người mẫu nổi tiếng, cô từng bước mở rộng sang điện ảnh qua Vòng eo 56, Vu quy đại náo, Chị chị em em 2 và Chị dâu. Lần trở lại với thể loại kinh dị cho thấy nữ diễn viên muốn tiếp tục làm mới hình ảnh thay vì chỉ gắn với danh xưng người mẫu từng tạo nên tên tuổi.

Cả hai giữ mối quan hệ thân thiết, đồng thời đồng hành trong nhiều hoạt động công việc. Ảnh: FBNV

Dẫu vậy, Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ cũng không tạo được kết quả phòng vé nổi bật. Sau thời gian phát hành, bộ phim chỉ thu khoảng 12,6 tỷ đồng và có thời điểm gần như không còn vé bán ra. Thành tích này thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng đặt vào một dự án đánh dấu màn tái xuất của Ngọc Trinh.

Điểm đáng chú ý nằm ở khoảng cách giữa sức hút trên mạng xã hội và khả năng kéo khán giả đến rạp. Quốc Trường và Ngọc Trinh đều có khả năng tạo sự chú ý mỗi khi xuất hiện cùng nhau, nhưng những bộ phim gần nhất lại chưa tận dụng được sức nóng ấy để tạo thành thành tích phòng vé nổi bật. Đây cũng là lời nhắc rằng độ phủ của nghệ sĩ và sức sống của một tác phẩm điện ảnh không phải lúc nào cũng song hành.

Với Quốc Trường và Ngọc Trinh, điều đáng tiếc không nằm ở việc họ thiếu hoạt động hay cơ hội xuất hiện. Ngược lại, cả hai vẫn đang duy trì nghệ thuật song song với kinh doanh và sở hữu lượng khán giả nhất định. Điều còn thiếu lúc này có lẽ là một dự án đủ phù hợp để phát huy thế mạnh của mỗi người. Và nếu một ngày Quốc Trường cùng Ngọc Trinh thực sự xuất hiện chung trong một bộ phim điện ảnh, đó có thể sẽ là màn kết hợp được công chúng đặc biệt chờ đợi.