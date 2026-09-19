Tùng Dương làm concert tại sân Mỹ Đình, còn 3 khách mời bí mật

Khác với những concert trước thường diễn ra trong không gian nhà hát, lần này Tùng Dương đưa chương trình ra sân vận động Mỹ Đình, nơi có sức chứa khoảng 50.000 khán giả.

Nam ca sĩ cho biết việc lựa chọn sân vận động cũng hướng tới đông đảo khán giả trẻ, trong đó có sinh viên. Giá vé được xây dựng ở mức phù hợp hơn so với những đêm diễn trước.

“Bay về phía mặt trời” dự kiến gồm khoảng 40 tác phẩm. Trong đó, các ca khúc về quê hương, đất nước chiếm vị trí quan trọng trong chương trình.

Tùng Dương mong muốn đêm nhạc có không khí của một “Concert quốc gia”, nơi hàng vạn khán giả cùng hát những ca khúc về đất nước. Không xem chương trình như một cuộc tổng kết sự nghiệp, Tùng Dương muốn nhìn lại hành trình 25 năm từ góc nhìn hiện tại để tiếp tục đi về phía trước.

Ca sĩ trẻ Phùng Khánh Linh là khách mời trong chương trình. Ảnh: MẠNH NGUYỄN

Một chương quan trọng của concert dành cho âm nhạc về quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Những tác phẩm quen thuộc sẽ được làm mới bằng bản phối, cấu trúc và hình thức trình diễn khác. Tùng Dương muốn đưa những giá trị đã quen thuộc với nhiều thế hệ vào một không gian sân khấu hiện đại, thay vì chỉ nhắc lại bằng tinh thần hoài niệm.

Hai khách mời đầu tiên được công bố là Phùng Khánh Linh và GREYD. Đây cũng là lần đầu Tùng Dương đứng chung sân khấu với hai nghệ sĩ trẻ.

Phùng Khánh Linh cho biết cô mong chờ cuộc gặp gỡ âm nhạc này bởi mỗi nghệ sĩ có một thế giới riêng, trong khi sự khác biệt về thế hệ và màu sắc sáng tạo có thể tạo nên những kết hợp mới trên sân khấu.

Bên cạnh hai nghệ sĩ trẻ, ba khách mời đặc biệt khác hiện được giữ kín và sẽ lần lượt được ê-kíp công bố.

Phần trình diễn được đầu tư với khoảng 1.600 m² màn hình LED, kết hợp nghệ thuật thị giác do đạo diễn Tùng Monkey thực hiện.

Khán giả cũng được tặng lightstick để sử dụng trong chương trình.