451 cơ thủ tranh tài tại Giải Billiards & Snooker quốc gia năm 2026

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Các cơ thủ thi đấu nội dung Carom 1 băng chiều 1/10.

Phát biểu khai mạc, ông Lâm Thanh Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, đồng Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: Việc tổ chức giải nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện môn Billiards & Snooker tại các địa phương, đánh giá chất lượng công tác đào tạo vận động viên của các đơn vị, tạo điều kiện để các cơ thủ nâng cao trình độ chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Đây cũng là dịp phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng những vận động viên trẻ có tiềm năng, xây dựng lực lượng kế cận cho Billiards carom Việt Nam.

Giải năm nay có sự tham gia của 451 vận động viên thuộc 13 đơn vị, gồm: An Giang, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Gia Lai, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thanh Hóa, Vĩnh Long và đội chủ nhà thành phố Cần Thơ. Các vận động viên tranh tài ở 4 bộ huy chương, gồm carom 3 băng nam, carom 1 băng nam, carom 3 băng nữ và carom 3 băng nam dành cho vận động viên trẻ dưới 22 tuổi.

Đây là các giải đấu thường niên thuộc hệ thống thi đấu quốc gia, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của bộ môn Billiards & Snooker Việt Nam. Kết quả thi đấu là cơ sở tính điểm trên bảng xếp hạng quốc gia, xét phong đẳng cấp vận động viên, đồng thời đánh giá năng lực chuyên môn và hiệu quả đào tạo của các đơn vị, địa phương.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên thành phố Cần Thơ đăng cai tổ chức Giải Vô địch các Câu lạc bộ Billiards & Snooker quốc gia (nội dung carom) tranh Cúp VTV Nam Bộ và Giải Vô địch Carom trẻ quốc gia. Việc đăng cai góp phần tạo điều kiện để các vận động viên trong nước giao lưu, học hỏi, nâng cao chất lượng thi đấu, đồng thời thúc đẩy phong trào Billiards & Snooker tại thành phố Cần Thơ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Các cơ thủ tranh tài tại Giải Billiards & Snooker quốc gia năm 2026 chiều 1/10/2026.

Ban tổ chức đề nghị lực lượng trọng tài điều hành các trận đấu với tinh thần vô tư, khách quan, trung thực, bảo đảm đánh giá chính xác thành tích của vận động viên. Các cơ thủ được yêu cầu thi đấu đoàn kết, trung thực, cao thượng, phát huy năng lực chuyên môn, quyết tâm đạt thành tích cao nhất, góp phần vào thành công chung của giải.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, Ban tổ chức cũng vinh danh các vận động viên đạt thành tích quốc tế. Trong đó, cơ thủ Bao Phương Vinh, thuộc đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh, giành Huy chương Bạc Giải Vô địch Carom 3 băng thế giới năm 2026 tại Pháp; vận động viên Nguyễn Đức Yến Sinh giành Huy chương Đồng Giải Vô địch Carom 3 băng nữ thế giới năm 2026 tại Pháp.

Giải đấu không chỉ là sân chơi chuyên môn để các cơ thủ hàng đầu cả nước tranh tài, mà còn góp phần thúc đẩy công tác đào tạo, phát triển lực lượng vận động viên trẻ, nâng cao chất lượng phong trào Billiards & Snooker Việt Nam. Thông qua giải, thành phố Cần Thơ tiếp tục có cơ hội quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng phát triển thể thao và tăng cường giao lưu giữa các địa phương.

Sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài ở các nội dung theo chương trình thi đấu, với các trận đấu diễn ra đến ngày 10/10 tại Nhà thi đấu đa năng, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Cần Thơ.