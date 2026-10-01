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Thống kê trận đấu Brazil U20 2-0 United States U20: Brazil U20 giành chiến thắng chung cuộc

Brazil U20 vượt qua United States U20 với tỷ số 2-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
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Phong độ & thống kê mùa giải

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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-brazil-u20-2-0-united-states-u20-brazil-u20-gianh-chien-thang-chung-cuoc-467382.html