Thống kê trận đấu Brazil U20 2-0 United States U20: Brazil U20 giành chiến thắng chung cuộc

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 – Cúp Number 1 Active sẽ chính thức tranh tài với số lượng đội bóng kỷ lục: 130 đội đến từ 130 trường THPT trên địa bàn thành phố.