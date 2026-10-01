Thống kê trận đấu Trabzonspor 0-1 Drogheda United: E. Agbaje tỏa sáng, Drogheda United giành trọn 3 điểm

Cristiano Ronaldo đã rời đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha giữa đợt tập trung, gây tranh cãi về lý do và mối quan hệ với HLV Jorge Jesus cùng nội bộ đội tuyển. Trong bối cảnh đó, chị gái của anh đã lên tiếng.