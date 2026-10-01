Thống kê trận đấu Trabzonspor 0-1 Drogheda United: E. Agbaje tỏa sáng, Drogheda United giành trọn 3 điểm
Drogheda United vượt qua Trabzonspor với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Những khoảnh khắc quyết định
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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-trabzonspor-0-1-drogheda-united-e-agbaje-toa-sang-drogheda-united-gianh-tron-3-diem-467381.html