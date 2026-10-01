ASIAD 2026: Mất nhiều cơ hội trong gang tấc, Việt Nam thêm 1 Huy chương Đồng

Tuyển Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam đoạt huy chương đồng ASIAD 20 sau thất bại 0-2 trước Đài Bắc Trung Hoa. (Nguồn: VIRESA)

Trong ngày thi đấu 1/10 tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại mang về thêm một Huy chương Đồng cho đoàn thể thao Việt Nam, trong khi cầu mây 4 người nữ tiếp tục gây ấn tượng với thành tích toàn thắng vòng bảng.

Tại bán kết môn Liên Minh Huyền Thoại, đội tuyển Việt Nam để thua Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 0-2.

Dù khởi đầu thuận lợi và từng dẫn 12-3 về số mạng hạ gục, hơn 3.200 vàng ở phút 17 trong ván đầu, các tuyển thủ Việt Nam không thể duy trì lợi thế và để đối thủ lội ngược dòng.

Sang ván hai, Đài Bắc Trung Hoa tiếp tục kiểm soát thế trận để giành chiến thắng. Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam giành Huy chương Đồng theo thể thức ASIAD, đồng thời đây là tấm huy chương duy nhất của Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 1/10.

Ở trận cuối vòng bảng môn cầu mây nữ 4 người, Việt Nam thắng Philippines 2-0 với các tỷ số 15-11 và 15-7. Kết quả này giúp đội tuyển Việt Nam khép lại vòng bảng với ba trận toàn thắng, đứng đầu bảng và giành quyền vào bán kết. Ở các nội dung khác, bóng chuyền nam Việt Nam thắng Uzbekistan 3-0 tại vòng phân hạng 9-16.

Bên cạnh những kết quả tích cực, đoàn Thể thao Việt Nam cũng ghi nhận một số kết quả đáng tiếc trong ngày thi đấu 1/10.

Niềm tiếc nuối của thể thao Việt Nam trong ngày 1/10 đến từ trường bắn, khi Phạm Quang Huy cán đích thứ tư ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam. Xạ thủ Việt Nam có thời điểm vươn lên nhóm dẫn đầu và duy trì cơ hội tranh huy chương đến những loạt bắn cuối, nhưng kết thúc phần thi với 20 điểm, kém vị trí giành Huy chương Đồng một khoảng cách sít sao.

Cung thủ Đặng Công Đức cũng tiến rất gần huy chương nhưng cuối cùng xếp thứ tư nội dung cung 3 dây cá nhân nam.

Ở nội dung quyền cá nhân nam môn taekwondo, Nguyễn Xuân Thành vượt qua vòng loại và góp mặt trong nhóm tám vận động viên tranh chung kết. Anh đạt tổng điểm trung bình 9,0300 sau hai bài thi, từng có thời điểm vươn lên dẫn đầu.

Khi các đối thủ hoàn thành phần thi, Xuân Thành xếp thứ năm, chỉ kém VĐV Singapore đứng thứ tư 0,0100 điểm. Theo thể thức, hai VĐV xếp thứ ba và thứ tư cùng nhận HCĐ, qua đó Xuân Thành lỡ cơ hội giành huy chương trong gang tấc.

Sau ngày thi đấu 1/10, Đoàn Thể thao Việt Nam có 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 19 Huy chương Đồng, tổng cộng 22 huy chương, tạm xếp thứ 21 trên bảng tổng sắp./.