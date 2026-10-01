Tuyển Việt Nam tung đội hình mạnh nhất thắng Pakistan

Chiều 1/10, tuyển Việt Nam có buổi tập duy nhất tại Jakarta (Indonesia), chuẩn bị cho trận gặp Pakistan cuối vòng bảng, bảng B ASEAN Cup 2026.

Tuyển Việt Nam không thể vào tới chung kết sau trận thua thất vọng trước Thái Lan, nhưng HLV Kim Sang Sik khẳng định toàn đội đang hướng về phía trước.

Mục tiêu của tuyển Việt Nam là đánh bại Pakistan, giành vé vào chơi trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026.

Với quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm để có ngôi nhì bảng B, HLV Kim Sang Sik sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất ở tuyển Việt Nam.

Việc thay đổi đội hình ở trận gặp Thái Lan với nhiều gương mặt mới là một trong những nguyên nhân khiến đoàn quân HLV Kim Sang Sik nhận thất bại.

Tuyển Việt Nam tập trung cho mặt trận tấn công trước Pakistan.

Hoàng Hên khả năng trở lại đội hình chính.

Sau 2 lượt đấu, tuyển Việt Nam hiện có 3 điểm. Thầy trò HLV Kim Sang Sik không còn cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng, nhưng cần kết quả thuận lợi trước Pakistan.

Nhiệm vụ ghi bàn được HLV Kim Sang Sik giao cho Đình Bắc, Hai Long, Minh Hoàng...

Trận tuyển Việt Nam vs Pakistan diễn ra vào lúc 16h ngày 2/10 trên SVĐ Gelora Bung Karno (Jakarta, Indonesia).

Ảnh: V.A

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